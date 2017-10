Durante la jornada de este miércoles en el Teatro Regional de Rancagua se anunció la programación de la primera versión de Festival de Cine de Rancagua (FECIRA), con las secciones y películas que formarán parte del evento que comienza el 23 y se prolongará hasta 27 de octubre.

FECIRA, traerá a la capital regional importantes producciones tanto nacionales e internacional y tendrá una competencia de largometrajes de ficción nacional, presentando un formato inédito en el circulo de festivales ya que, el jurado que elegirá a la mejor película es el público.

La películas que competirán por ser el mejor largometraje nacional son:

LOS PERROS (Dirección: Marcela Said Cares/2017): Mariana (Antonia Zegers), es una mujer sensible, insegura, burguesa, toma clases de equitación con Juan (Alfredo Castro), un ex coronel de ejército, encantador, que se convierte en su profesor, mentor y amigo. Un día, buscan al coronel por su participación en crímenes durante la dictadura. Esto obligará a Mariana a tomar una decisión respecto de Juan, obligándola también a confrontar el pasado de su familia.

LA MEMORIA DE MI PADRE (Dirección: Rodrigo Bacigalupe Lazo/2017): En algún momento, y de alguna forma, todos tendremos que hacernos cargo de nuestros padres. Pero, ¿qué pasaría si el padre con quien debes reconciliarte ya no sabe quién es él… ni menos tú? Alfonso, un arrogante adaptador de comedias norteamericanas para la TV y con serias dificultades para expresar sus afectos, que a los 50 años y a raíz de la muerte de su madre se ve obligado a hacerse cargo de un padre que no soporta y el cual esta perdiendo la memoria, y que es el vivo reflejo de sus propios defectos afectivos y tozudeces.

SAPO (Dirección: Juan Pablo Ternicier/2017):Narra la historia de Jeremías Gallardo, destacado periodista chileno que el 29 de Enero de 1985 cubre la última pena de muerte en Chile, ejecutada en la cárcel de Valparaíso. Ese mismo día, su mujer está dando a luz a su primera hija en una clínica de la capital. El retorno a Santiago se transformará en un viaje interior para Gallardo que lo harán revivir momentos de su oscuro pasado ligado a los servicios de inteligencia de la época.

REY (Dirección: Niles Atallah/2017): En 1860, un abogado francés soñaba con convertirse en el rey de la Patagonia. E hizo precisamente eso. O al menos eso parece.

REINOS(Dirección: Pelayo Lira Alejandro/2017): un estudiante de primer año y Sofía, una tesista de último, se conocen en la Universidad y construyen una relación en la que él se enamora mientras que ella solo quiere satisfacer sus deseos sexuales. Con el tiempo, los comportamientos adolescentes de Alejandro provocarán el rechazo de Sofía que debe pensar como resolver su futuro. Al final, cada uno deberá́ descubrir que es lo que realmente necesita.

El Festival también tendrá otras secciones dentro de las que destacan el homenaje a los realizadores chilenos Silvio Caiozzi y Raúl Ruiz. También en su primera versión, FECIRA, tendrá a Argentina como el país invitado por lo que se proyectarán películas realizadas en el país vecino.

En tanto, en la sección “Ventana Nacional”, destaca la alabada,“Una Mujer Fantástica”, producción elegida para representar a Chile en los premios Oscar en la la categoría Mejor película de habla no inglesa y en los Premios Goya en la categoría de mejor película iberoamericana.

FECIRA tendrá proyecciones en ambos Cinemark de Rancagua y también en el Teatro Regional, la entrada será gratuita.