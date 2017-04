El piloto de 31 años gana por segunda vez consecutiva el GP de la capital del surf en un fin de semana bajo el sol y frente a las olas conocidas mundialmente por su potencia y altura.

Fotos: RallyMobil/Daniel Halac

PICHILEMU, 9 de abril de 2017.- Un triunfo espectacular, con una diferencia mínima,obtuvo Benjamín Israel (Citroën DS3) en la primera fecha del Campeonato RallyMobil Gran Premio de Pichilemu al ganar por 2,5 segundos la carrera de 169 kilómetros de especiales, convirtiéndose de paso en el único vencedor en la capital del surf, tras adjudicarse en 2016 este mismo GP,que por primera vez se realizaba.

El mellizo Israel superó por escasos 2,5 segundos al campeón 2015 Cristóbal Vidaurre (Citroën DS3) y al número uno vigente de la serie R3, el penquista Jorge Martínez, por 43 segundos 9 décimas en una prueba rápida que dejó en el camino a 12 máquinas por fallas mecánicas y salidas de ruta.

Algo particular tiene Benjamín Israel (31 años) con esta zona costera. En la etapa sabatina había demostrado que podía estar a la cabeza de la prueba, pues de las seis especiales disputadas fue segundo en cinco. Este domingoel primer ganador de la temporada venció en las dos especiales del comienzo y las otras seis se las repartieron Vidaurre (3) y Martínez (3). Pero Israel fue contundente a la hora de mantener las diferencias.

“Este es mi segundo triunfo en el RallyMobil y curiosamente en Pichilemu. Definitivamente, el terreno me acomoda mucho, además que junto a mi navegante (Marcelo Der Ohannesian) mejoramos la hoja de ruta. Creo que ahí estuvo la diferencia con Cristóbal (Vidaurre) y Jorge (Martínez)”, expresó el representante de Monster, ProCircuit, Citroën y Domino’s.

Benjamín llegó a esta victoria luego de un arduo trabajo sicológico y físico, revisando videos de la ruta, manejando en simuladores para soltar las muñecas y anticipar los frenajes, y concentración máxima en cada carrera, registrando para los 169 kilómetros de recorrido 1 hora 35 minutos 37 segundos 6 décimas.

Quien no pudo ganar por 2,5 segundos fue Cristóbal Vidaurre (Citroën DS3). Sin embargo, el piloto de Conveyor Belt y Cooper Tires, estaba conforme con su actuación. “Benjamín tuvo una gran actuación. Yo creo la diferencia estuvo en la realización de la hoja de ruta, lo que tendremos que mejorar. Creo que será una temporada brava entres varios pilotos, lo que levanta el rendimiento de todos nosotros en la R3”, comentó Vidaurre.

En la categoría R2 se empina una nueva figura del rally, el capitalino de 27 años Emilio Fernández (Ford Fiesta T), quien venció por 38 segundos al internacional Francisco “Chaleco” López (Peugeot 208) y a Joaquín Ruiz de Loyzaga (Ford Fiesta T) por 1’02”5/10.

“Siento mucha felicidad porque este es mi primer triunfo en el RallyMobil y en mi segundo año de competencia. La idea es ir por más porque estoy trabajando para ello intensamente. La clave de esta victoria es la gran comunicación que tengo con Joaquín Riquelme (navegante)”, explicó el ingeniero mecánico que corre con los colores de Carnes Susaron.

En la R3 Lite, ganó el osornino Nicolás Pérez (Peugeot 208), seguido del tomecino Patricio Muñoz (Peugeot 208) y del penquista Rodrigo Ruiz de Loyzaga (Ford Fiesta T). En la categoría N3 triunfó Franco Illino (Suzuki SX4), escoltado por el porvenireño Gustavo Aguilar (Honda Civic) y por el penquista Jorge Arévalo (Suzuki SX4).

La próxima fecha, la segunda, se efectuará en la Región del Biobío por el Gran Premio de Concepción los días 5, 6 y 7 de mayo.

PEDRO HELLER

Como invitado especial participó en un auto Peugeot 208 R5 el piloto Pedro Heller, quien lo hizo como entrenamiento para la fecha del Campeonato Mundial de Rally que se efectuará entre el 27 y 30 de abril en Córdoba, Argentina, donde el joven piloto será el único chileno en competencia. En el GP de Pichilemu, Heller fue el más rápido con 1 hora 32 minutos 40 segundos 4 décimas.

“Fue un buen entrenamiento que me da ritmo para la fecha del mundial. Ya corrí en México y ahora viene Argentina y otras tres fechas más en Europa. Espero dejar bien representado al país en una competencia dura que es como tres fechas del campeonato nacional en una. Me he preparado para ello así que espero responder a las expectativas”, manifestó Pedro Heller que representó a Peugeot Sport Chile, Team Joker y PF.

RESULTADOS GENERALES

Categoría R3

1° Benjamín Israel-Marcelo Der Ohannesian /Citroën DS3/ 1 hora 35 minutos 37 segundos 6 décimas

2° Cristóbal Vidaurre-Rubén García /Citroën DS3 / 1h35m40s1d

3° Jorge Martínez-Alberto Alvarez /Citroën DS3 / 1h36m21s5d

Categoría R2

1° Emilio Fernandez-Joaquín Riquelme /Ford Fiesta T / 1h40m21s2d

2° Francisco López-Nicolás Levalle /Peugeot 208 / 1h40m59s2d

3° Joaquín Ruiz de Loyzaga-Felipe Saieg /Ford Fiesta T/ 1h41m23s5d

Categoría R3 Lite

1° Nicolás Pérez-Guillermo Cárdenas /Ford Fiesta T/ 1h46m40s5d

2° Patricio Muñoz-Miguel Racalt /Peugeot 208/ 1h46m44s3d

3° Rodrigo Ruiz de Loyzaga-Juan Sanhueza / Ford Fiesta T/ 1h52m10s7d

Categoría N3

1° Franco Illino-Christian Troncoso / Suzuki SX4/ 1h48m53s7d

2° Gustavo Aguilar-José Esteban Rivas /Honda Civic / 1h49m30s4d

3° Jorge Arévalo-Francisco Faúndez / Suzuki SX4 / 1h50m54s3d

RESULTADOS 2ª ETAPA DOMINGO 9 DE ABRIL

Categoría R3

1° Benjamín Israel-Marcelo Der Ohannesian /Citroën DS3/ 49m01s2

2° Jorge Martínez-Alberto Alvarez /Citroën DS3 / 49m04s5

3° Cristóbal Vidaurre-Rubén García /Citroën DS3 / 49m04s9

Categoría R2

1° Emilio Fernandez-Joaquín Riquelme /Ford Fiesta T / 51m37s4

2° Joaquín Ruiz de Loyzaga-Felipe Saieg /Ford Fiesta T/ 51m53s6

3° Francisco López-Nicolás Levalle /Peugeot 208 / 51m55s5

Categoría R3 Lite

1° Patricio Muñoz-Miguel Racalt /Peugeot 208/ 54m13s2

2° Nicolás Pérez-Guillermo Cárdenas /Ford Fiesta T/ 54m19s5

3° Rodrigo Ruiz de Loyzaga-Juan Sanhueza / Ford Fiesta T/ 58m44s6

Categoría N3

1° Franco Illino-Christian Troncoso / Suzuki SX4/ 55m50s0

2° Gustavo Aguilar-José Esteban Rivas /Honda Civic / 56m17s9

3° Pedro Devaud-Paulina Naser / Honda Civic / 56m40s4

RANKING CATEGORÍAS

Categoría R3

1° Benjamín Israel / Citroën DS3 / 26 puntos

2° Cristóbal Vidaurre /Citroën DS3 / 20

2° Jorge Martínez / Citroën DS3 / 20

4° Cristóbal Ibarra / Renault Clio R3 / 12

Categoría R2

1° Emilio Fernández / Ford Fiesta T / 29

2° Francisco López / Peugeot 208 / 20

3° Joaquín Ruiz deLoyzaga / Ford Fiesta T / 18

Categoría R2 Lite

1° Nicolás Pérez / Ford Fiesta T / 22

2° Patricio Muñoz / Peugeot 208 / 19

3° Rodrigo Ruiz de Loyzaga / Ford Fiesta T / 13

Categoría N3

1° Franco Illino / Suzuki SX4 / 29

2° Gustavo Aguilar / Honda Civic / 20

3° Jorge Arévalo / Suzuki SX4 / 16