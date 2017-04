Pilotos argentinos se reincorporan a la competencia nacional en las categorías R3 y R2 en el Gran Premio de Pichilemu, durante la décima octava temporada del campeonato automovilístico más importante del país.

SANTIAGO, 2 de abril de 2017.- En Pichilemu se dará comienzo al Campeonato RallyMobil 2017 entre los días 7 y 9 de abril con importantes novedades luego de la incorporación de pilotos extranjeros, el aumento de competidores en las principales categorías: la R3 y R2, la creación de la serie R2 Lite y el número 1 que volverá a ocupar el campeón de la R3, Jorge Martínez.

Como es normal en el inicio de cada temporada, los más de 40 binomios que tomarán parte en la prueba están inquietos por el rendimientos de sus autos, especialmente los que defenderán sus títulos y las nuevas incorporaciones como el cambio de categoría de Alberto Heller, Samuel Israel y Diego Aguilar a la R3. Otra de las grandes novedades que tendrá la carrera es el argentino Alejandro Cancio, quien se suma a la máxima serie mundialista para autos fabricados para la competición.

En la R2 no son menores las noticias para esta temporada, ya que estará la participación de los trasandinos Martín Scuncio y Martín Suriani, con el regreso del Team Point Cola de la región del Biobío, que deberán enfrentarse a consagrados de la talla de Francisco “Chaleco” López, quien reaparece con auto nuevo y con el propósito de estar en el podio durante todas las fechas. Además, se creó la R3 Lite para quienes recién comienzan en las lides del rally, en la categoría para autos de hasta 1.600cc.

Uno de los pilotos que competirá con nuevos bríos es el campeón absoluto del ranking 2016 y de la R3, Jorge Martínez, quien en Pichilemu lo hará con el número 1. “Es la mística, es el símbolo de haber sido el más rápido y en el último tiempo como que se había perdido porque la lucha la teníamos en la R3 y ese número era para un N4”, manifestó el penquista, quien no ocultó su alegría por volver a lucir el 1.

El propio Martínez adelantó algunas novedades del Team Joker que además conforman Alberto Heller (R3) y Felipe Rossi (R2) para el Gran Premio de Pichilemu. “La base de los autos tendrá algunas líneas del año pasado, pero el diseño es bien bonito, muy vistoso y más moderno. Me refiero al Team Joker como unidad, o sea, además de los autos, habrá novedades en cuanto a nuestros buzos, ropa y todo”.

La actividad de la primera fecha se iniciará el viernes 7 a las 14:30 con el Shake Down (testeo de los autos) en el mismo lugar donde se realizará la prueba Súper Especial. Posteriormente se dará inicio a la Presentación Estelar a las 19:00 horas en la Plaza Arturo Prat de Pichilemu.

Por segunda vez en su historia desde el año 2000, el Campeonato RallyMobil se disputará en una de las ciudades más turísticas de la zona central sobre piso de tierra donde las claves para lograr un óptimo desempeño en la zona costera las da el director de la carrera, Kurt Horta: “Como siempre, va a ser importante el trabajo en la hoja de ruta. Los binomios tendrán una superficie muy buena para competir, pero es muy importante el trabajo que lleven a cabo dentro del auto”.

Con respecto a las especiales que se van a disputar en la primera fecha, Kurt Horta indicó: “Son ocho primes, de los cuales siete se repiten de acuerdo a los disputados el año pasado. La primera etapa tendrá tres primes, lo que se repetirán en la tarde además de la prueba especial. Para el domingo están contemplados cuatro primes, que también se correrán dos veces, finalizando con la prueba especial”.

El director de la prueba hace énfasis en un aspecto donde la organización muestra total compromiso y preocupación: la seguridad en el Campeonato RallyMobil. “Tenemos 45 guardarally y contamos con el compromiso de Carabineros de Chile. Estamos alineados respecto al informe de factibilidad que ya está elaborado y esperamos tener un rally en total normalidad”.

Finalmente, Horta indicó que: “Una cosa importante técnicamente es que el terreno no presenta muchos cambios de altura. Se correrá a no más allá de 600 pies sobre el nivel del mar, lo que es muy bueno porque no afecta la puesta a punto de los autos”.

TELEVISIÓN

La primera fecha del Campeonato RallyMobil tendrá su estreno por las pantallas de Fox este domingo 9 de abril con un especial que irá de las 16:30 a 17:30 horas. En tanto que el jueves 13 de abril a las 20:30 horas, se emitirá un nuevo programa con los ganadores y detalles de la fecha en Pichilemu.