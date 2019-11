Apremios ilegítimos, excesivo uso de la fuerza e incluso abuso sexual son parte de las graves acusaciones a la policía.

General Patricio Figueroa E. Jefe de Zona de Carabineros en O’Higgins





Corría el miércoles de la semana pasada, cuando tras una violenta jornada de protestas en Rancagua, el General Patricio Figueroa, consultado respecto de un posible exceso de fuerza de Carabineros en la ciudad, respondía con un “tengo un Máster en Derechos Humanos, podemos hablar todo el día de ello”.

Como una mala premonición, el cuerpo policial de la ciudad histórica se ha visto envuelto en una serie de graves acusaciones y denuncias, las que incluso hoy lunes, provocaron una resolución de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Denuncias de apremios y detenciones ilegitimas, uso de gas lacrimogeno en zonas residenciales, disparos de balines y, la más grave, el abuso sexual a una joven que había sido detenida. Todo esto, en el marco de las históricas protestas que hace ya un mes recorren el país de norte a sur, y que en los últimos cuatro días, han desatado una grave crisis en los uniformados de la Capital Regional.



LA DETENCIÓN QUE HABRÍA TERMINADO EN ABUSO



La noche del viernes, madrugada del sábado, se produjo quizá la denuncia más fuerte contra el cuerpo policial. Una joven de 27 años que había sido detenida, denunció excesiva fuerza en la detención, golpes de puños y pies , y abuso sexual. Esto, motivó de inmediato que la Fiscalía Regional se constituyera en la Primera Comisaría de Rancagua, ubicada en San Martín y Mujica. El Fiscal de Turno instruyó de inmediato a la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI a iniciar todas las investigaciones correspondientes.

Tanto Sernameg como la Seremia de la Mujer de O’Higgins se pronunciaron sobre el tema, especificando que “Respecto a la denuncia de una mujer de Rancagua que habría sido víctima de vulneración de sus derechos, queremos informar que nuestra Red de Apoyo en O’Higgins ya tomó contacto con la afectada para ofrecerle todo nuestro apoyo psicosocial y legal que requiera” .

Carabineros, por su parte y a través de un comunicado, hizo referencia a la apertura de una investigación interna, con tal de esclarecer los hechos y, eventualmente, encontrar a los responsables.

LA DENUNCIA POR ABUSO DE PODER



Hoy lunes, en horas de esta mañana, y en compañia del Diputado por la comuna, Juan Luis Castro, llegó hasta la Fiscalía Regional de O’Higgins para interponer una querella contra la institución María Villanueva Santander. Ella denuncia que junto a su hijo de 16 años habrían sufrido detención ilegal y diversos vejámenes y lesiones, por parte de uniformados. Todo esto después de que el menor habría pasado a llevar el auto particular de la Sargento Segundo Rosa Montero Dueñas.

Villanueva declaró a los medios “después de los golpes, nos llevaron detenidos. Estuvimos toda la noche en la Comisaría y en ningún minuto nos dieron los cargos que se nos imputaban. El médico que constató las lesiones, dice que no tengo nada y me dejó, esposada, con los pantalones abajo en presencia de Carabineros. El daño psicológico y moral es muy fuerte, muy grande”.

Posteriormente, y refiriéndose al control de detención señaló “Mi abogado mostró las imágenes de las cámaras de seguridad a la Magistrado, quién declaró mi detención ilegal. Los chicos están con 45 días de investigación por supuestas amenazas a Carabineros, cuando fueron brutalmente agredidos. Nos acosaron, nos preguntaron si eramos traficantes”.

A su vez, el Diputado Castro indicó “las imágenes de video que se adjuntan a esta querella muestran el uso de fuerza de manera brutal contra María Villanueva y su familia. Nos vamos a querellar también en contra del Médico que hizo la constatación de lesiones de manera negligente, el doctor Fabio Martinez Castaño, absolutamente fuera de la ética médica”.

Castro agregó “esta querella puede llegar incluso al Jefe de Zona, porque la pregunta es, quién dio la orden para que esto se ejecutara. No vamos a aceptar que quede en un sumario administrativo. Es un hecho criminal, una acción de colusión, de abuso de poder e incluso de posible tráfico de influencias”.

LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE



Este lunes también, se comunicó la orden por parte de la Corte de Apelaciones de Rancagua a Carabineros de no usar ningún tipo de balines en las manifestaciones.

“Solo en cuanto las autoridades recurridas deberán abstenerse de utilizar balines respecto de las personas que participan pacíficamente en marchas o manifestaciones públicas” indicó el fallo divido, que también limitó el uso de gases lacrimogenos y elementos disuasivos solo a situaciones de extrema gravedad. Con esto, Rancagua se convirtió en la cuarta ciudad del país en pronunciarse respecto del uso de fuerza de Carabineros en las protestas, ya que anteriormente, Antofagasta, La Serena y Concepción habían acogido recurso de protección similares contra la Institución y el Ministerio del Interior.



Duras denuncias y complicado momento de la policia uniformada en la histórica ciudad, que enfrenta fuertes cuestionamientos a nivel nacional.