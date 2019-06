Autoridades regionales enfatizaron la necesidad de que los grupos de riesgo se vacunen para evitar complicaciones considerando que a la fecha hay 16 muertos por Influenza en el país.

Rancagua, 07 junio 2019-. Con un fuerte llamado a la prevención y en particular a vacunarse contra la influenza, las autoridades de salud de la Región de O’Higgins dieron inició a la Campaña de Invierno, que corresponde a un conjunto de estrategias y refuerzos a la red asistencial, a objeto de enfrentar el aumento de las enfermedades respiratorias en esta temporada invernal.

Al respecto, el Seremi de Salud, doctor Rafael Borgoño indicó que actualmente la Región de O’Higgins lleva un 82% de la población objetiva vacunada -adultos mayores, embarazadas, enfermos crónicos y menores de dos años- “por lo cual hacemos un llamado a quienes aún no se han vacunado para que asistan al vacunatorio más cercano, ya que las cifras para este año no son alentadoras, tenemos un alza en las consultas por síntomas tipo influenza por sobre el 30 a 40 por ciento respecto de un año normal”.

“Afortunadamente – expresó el Seremi- no lamentamos fallecidos en esta región por influenza, pero esta semana se confirmó a nivel nacional el fallecido número 16 y el 80 % de ellos -13 de los 16-, pertenecían al grupo objetivo y ninguno se había vacunado, por tanto, es importante reiterar el llamado a que gente se vacune, ya que aún estamos a tiempo. El pick de enfermedades respiratorias esperamos que se produzca en las próximas semanas y la vacuna da inmunización completa a los 10 días, por período que va entre 6 meses y un año”.

Precisamente, en momentos en que se lanzaba la Campaña de Invierno en el Cesfam N°2 de Rancagua, venía saliendo después de vacunarse don Germán Barra, quien como adulto mayor se encuentra en el grupo objetivo y quien señaló que “recién ahora en junio me vine a vacunar después de ver en televisión la cantidad de personas muertas, la verdad de las cosas es que me asusté y vine de inmediato, la verdad es que no había venido de dejado, pero ahora me voy contento porqué sé que de esto no me voy a morir”.

Por su parte, la directora de Atención Primaria del Servicio de Salud O’Higgins, doctora Daniela Zavando, resaltó que “como servicio de salud ya estamos saliendo a terreno, se están visitando los hospitales para ver no solo la urgencia sino también la gestión de camas, es muy importante para nosotros identificar las camas que tenemos porque si una persona se agrava va a necesitar hospitalización y estamos muy preocupados de que nadie quede desprovisto de cama si lo necesita”.

Asimismo, la doctora Zavando agregó que hay un refuerzo importante de recursos en -más de 400 millones de pesos- para los centros de atención primaria y hospitales de base comunitaria para atender las enfermedades respiratorias “pero quiero hacer un llamado especial a evitar congestionar las urgencias, para lo cual si tienen la duda si deben ir o no pueden llamar a Salud Responde al 600 360 7777, donde van a ser atendidos por especialistas, que los podrán orientar sobre si ir o no, ya que debemos recordar que en lo lugares donde hay alta concentración de personas, existe un mayor riesgo a contagiarnos”.

Al respecto, el director de la División Salud de la Cormun Rancagua, José Antonio Caviedes precisó que los recursos asignados son destinados precisamente a “la preparación y coordinación de todos los sistemas de atención primaria, con más horas médicas y de kinesiólogo “hemos reforzado además toda la atención de urgencia en SAR con 3 médicos y en Sapu con doble turno médico, pero el llamado es siempre a vacunarse y, por supuesto, a tomar las medidas de prevención”.

Finalmente, el seremi de Salud reiteró las medidas básicas de prevención como es “lavarse las manos frecuentemente, ventilar las casas, limpiar las superficies, usar pañuelos desechables y estornudar en el antebrazo, pero también es importante que cuando hay alerta ambiental no se utilice leña húmeda y se usen artefactos autorizados de calefacción.