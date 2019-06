Tanto clientes como no clientes podrán ver todos los partidos en línea y los encuentros de la Roja se transmitirán con datos liberados para clientes Claro.

Rancagua, 18 junio 2019 .- A contar de este viernes y durante las siguientes tres semanas, se vivirá lo mejor del fútbol del continente con la Copa América. Y quienes no quieran perderse ni un solo partido, podrán verlos con su teléfono móvil desde cualquier lugar, a través de Claro video, la plataforma de contenidos en streaming de Claro, única con los derechos de transmisión de todos los partidos para móviles. Y para apoyar a la Roja, los clientes de Claro tendrán datos liberados para seguir los encuentros con Japón, Ecuador y Uruguay, los que no descontarán megas de sus planes.

En Claro video tanto clientes como no clientes podrán acceder a todos los partidos de Copa América. En el caso de los clientes de Claro, el servicio viene incluido en sus planes de telefonía móvil y de Internet Banda Ancha. Quienes no sean clientes de Claro, deben ingresar a www.clarochile.cl y luego de completar un formulario, posteriormente se les enviará un código promocional a sus correos electrónicos, que les dará acceso al servicio de contenidos vía streaming por un mes, pudiendo acceder no sólo a los partidos, sino que también a la más completa oferta de películas, series y conciertos de la plataforma (ver paso a paso).

“Queremos que todas las personas en Chile puedan vivir la Copa América a través de Claro video y es por ello que hemos abierto nuestra plataforma de contenidos vía streaming para que todos puedan disfrutar de este espectáculo latinoamericano y especialmente estar junto a la Selección chilena en este nuevo desafío”, explicó Alfonso Emperanza, director de Masivo Móvil de Claro Chile.

Si no eres cliente de Claro, ¿cómo solicitar o activar el código promocional?

Ingresa a www.clarochile.cla contar del jueves 13 de junio Completa el formulario de suscripción y recibirás un mail con un código promocional Ingresa a www.clarovideo.com Selecciona “Regístrate” Selecciona Plan Mensual y Código Promocional como método de pago Ingresa el código enviado por mail Selecciona “Canales” y luego “Guía de Programación” Selecciona Canal 13 y listo!

Si ya eres cliente, ¿cómo ver los partidos de Copa América?

Entra a www.clarovideo.com Selecciona “Regístrate” Ingresa tus datos Selecciona “Canales” y luego “Guía de Programación” Selecciona Canal 13 y listo!