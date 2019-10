El diputado Félix González, el alcalde Eduardo Soto y el concejal Carlos Arellano, encabezaron este conversatorio local previo a la COP25 de Chile.

El desarrollo que ha vivido la humanidad desde fines del siglo XVIII, con el comienzo de la Revolución Industrial, ha causado muchos daños al medio ambiente de nuestro planeta. Como forma de intentar detener las consecuencias que ha traído este cambio climático, parte de los humanos se está manifestando para revertirlo. Una de estas medidas es la Conferencia de las Partes de la Organización de Naciones Unidas (COP), y que este año, en su versión 25, se realizará en Chile: la COP25.

Como forma de aterrizar esta conferencia en la gente, un grupo de ambientalistas de Chile creó la COP Ciudadana, que tuvo una de sus reuniones el pasado lunes 30 de septiembre en el Salón Auditorio de la Municipalidad de Rancagua, a la que acudieron dirigentes sociales y estudiantes. En la ocasión, el alcalde Eduardo Soto y el concejal Carlos Arellano, acompañaron al diputado Félix González, quien conversó sobre el grave problema del cambio climático en nuestro país y cómo podemos ayudar a no empeorarlo.

“Contamos con la presencia del presidente de la Comisión de Medioambiente de la Cámara de Diputados (González), que vino a este encuentro en el contexto del concepto en que deben desarrollarse las COP Ciudadanas, que es lo que debe hacerse, no solo desde Santiago, sino que también desde las comunas, barrios, y que salgan grupos de participación. Esta es la tarea que hemos comenzado hoy; quiero agradecer al diputado y al concejal Arellano. Hemos asumido compromisos, con medidas de las autoridades, y si todos cooperamos, estaremos cooperando para un mejor planeta para nuestros hijos, nietos y bisnietos”, indicó el alcalde Eduardo Soto.

Por su parte, el diputado Félix González, señaló que “estoy contento porque este fue un municipio que reaccionó de inmediato, y la gente vino con mucha claridad, también con muchas dudas, pero mucha claridad. Me gustó que los escolares tengan la película tan clara; ellos saben que esto es grave, no es una moda, y que hay que asumirlo con responsabilidad. Los adultos no podemos pasarles la responsabilidad a ellos, nosotros las autoridades, el resto de los adultos, los que tienen el poder económico, los agricultores, todos tienen que ser responsables”.

Por último, una de las asistentes, la dirigente social de las Brisas de La Cruz, Betzabé Ramos, agregó que “me parece maravilloso que hayamos empezado por algo, porque esta es una tarea de todos. Si no cuidamos la tierra en que vivimos, ¿qué esperamos? Envié el link (de COP25Ciudadana) a toda mi comunidad para que vean las tareas que nos esperan. Estamos cansados de recoger botellas pláticas, bolsas; estamos hermoseando el parque y le pedimos a los vecinos que boten ahí los residuos orgánicos”.