Funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones, Autoridad Sanitaria, Seremi de Trabajo, Seremi de Transportes, Gobernación de Cachapoal, Municipalidad de Rancagua y Coordinación Regional de Seguridad Pública realizaron una intensa jornada de fiscalización en el concurrido punto de la capital regional.

Una jornada de fiscalización multisectorial fue la realizada la mañana del lunes en el Terminal O’Higgins en Rancagua. La actividad tenía por objeto verificar el funcionamiento tanto de los vehículos de transporte, garitas de ventas de pasajes, servicios de comida, el flujo de los buses en los andenes, así como la posible comisión de delitos.

Según indicó el Coordinador Regional de Seguridad Pública, Rodrigo Acevedo Solis, “el desafío del Gobierno del Presidente Piñera es poder estar en el territorio. Por ello hemos organizado esta fiscalización en terreno y multisectorial, para abordar de manera estratégica lugares de alta afluencia de público y resguardar las condiciones, no sólo de seguridad pública, sino también sanitarias y de seguridad laboral entre otras”.

Durante la jornada, las autoridades difundieron el uso del programa Denuncia Seguro (600 400 01 01), como una opción para dar a conocer hechos delictuales de manera anónima. Al respecto la Gobernadora de Cachapoal, Ivonne Mangelsdorff, indicó que como autoridades es importante “hacer un hincapié a la gente para que denuncie. Está el fono Denuncia Seguro, que es súper importante, porque nosotros como comunidad también tenemos que hacernos cargo. Si no denunciamos no podemos hacer que Carabineros haga la labor preventiva o de control. Sin denuncia no hay delito”.

De manera paralela a la difusión del programa Denuncia Seguro, la Policía de Investigaciones realizó fiscalización en buses con su equipo canino con el objeto de detectar posibles movimientos de drogas. A su vez, los organismos dependientes de la Seremi de Trabajo fiscalizaron el cumplimiento de los horarios y formas de contrato.

“Estamos junto a la Dirección del trabajo y la Inspección revisando las jornadas de los choferes de buses, de los auxiliares, luego vamos a ir al interior a ver de qué manera están trabajando quienes están en los locales comerciales de manera que no se pasen por alto las irregularidades. Hemos recibido denuncias el último tiempo, el llamado es a hacer efectivamente estas denuncias, a no dejar pasar estas situaciones que pongan en riesgo a nuestros trabajadores porque recordemos que son el capital más importante de nuestra región”, agregó la Seremi del Trabajo, Magna Vidal Muñoz.

Por su parte el Seremi de Transportes y Telecomuniciones, Hans González González, destacó la importancia de la labor coordinada. “La idea de esto es ir trabajando de manera mancomunada y poder abarcar con las policías también, un trabajo que trascienda un poco más de lo que es solamente la fiscalización de cada una de las áreas, que sea un trabajo conjunto”.

De la misma forma, la autoridad hizo un llamado a la comunidad a denunciar las irregularidades de las que sean testigos: “Los pasajeros también pueden tomar parte, pueden hacer denuncias de las condiciones del bus, a la velocidad, cuando excede el vehículo la velocidad, poder denunciar ese hecho, que no cuente a lo mejor con los mecanismos de seguridad exigidos por ley, como el cinturón de seguridad para los vehículos nuevos”.