Con un equipo 100% local, los candidatos de Revolución Democrática fueron presentados a nivel regional y nacional. El pasado lunes fue formalizado ante el Servel los candidatos que disputarán en el distrito 15, Cachapoal I y Cachapoal II; desde entonces los candidatos han participado en diversas actividades de presentación.

El pasado 24 de agosto los candidatos de Devolución Democrática fueron presentados a nivel regional, en el café literario de Rancagua, en la jornada el consejero nacional de RD, Francisco Rojas presentó a las cartas con la que el joven partido espera disputar escaños en la cámara de diputados y el consejo regional.

Se trata de los candidatos a diputados en el distrito 15: Karin Belmar, rancagüino de 29 años quien fue líder estudiantil en el Liceo Industrial y que actualmente se desempeña como trabajador del cobre, busca llegar a la cámara para formar la bancada laboral. María Margarita Crespo en tanto lidera el frente de genero de RD en Rancagua , es paramédico y rancagüina de toda la vida, hija de tenientino y madre de 3 hijos.

Mientras que al consejo regional las cartas para Cachapoal I Rancagua son Germán Arenas quien es dirigente regional de los profesionales de la Salud, originario de la población El Manzanal, es Terapeuta Ocupacional, lleva mas de 12 años trabajando en la salud publica, en la actualidad en el Hospital Regional. Representando al partido Poder Ciudadano pero en la lista de Revolución Democrática Carla Sagredo forma parte de esta propuesta, ella trabajó durante 16 años en FUSAT y actualmente es parte del colectivo “Mamá Cultiva” la coordinadora “No mas AFP” y el movimiento por la asamblea constituyente.

Por otro lado para disputar en Cachapoal II las cartas son la granerina Raquel Cerda líder social, es una de las fundadoras del territorio Graneros de RD, ha participado del sindicato Nestlé, Asociaciones de fútbol y la agrupación Suyai de servicio social. Mientras que desde la comuna de Las Cabras el candidato es Ignacio Miranda, administrador público, busca representar desde lo rural a sus electores.

La ajustada agenda de los candidatos los trasladó el pasado sábado 26 desde el foro de reforma laboral en la capital regional a la presentación nacional de candidatos del partido frenteamplista, en el Centro de Arte Alameda de Santiago, en donde además de compartir con candidatos de todos los puntos cardinales del país el grupo pudo compartir la realidad local con la candidata presidencial Beatriz Sanchez.

En la ocasión el candidato a diputado Karin Belmar se dirigió al plenario para hacer notar la realidad rural y minera de su distrito, expresando que “No es casualidad que yo haya sido dirigente estudiantil en mi Liceo en la enseñanza media, no es casualidad que trabajara de temporero en la zona rural de mi distrito, no es casualidad que ahora sea trabajador del cobre, es esa experiencia la que me da las fuerzas para representar a los que hasta hoy no han sido representados en el congreso”

Finalmente, el grupo de candidatos destacó el empuje anímico que estas actividades les entregan para seguir en los próximos 90 días de campaña, en los que se centrarán en escuchar a los votantes de manera cercana.