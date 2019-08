Una sensacional actuación cumplió el ciclista oirundo de San Fernando, Antonio Cabrera, luego que el domingo recién pasado, lograra una histórica medalla de oro en la prueba de ciclismo de pista Madison Persecución, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Junto a su dupla, Felipe Peñaloza, se impusieron a Estados Unidos y Colombia en la final de esta competencia, sin embargo, el sufrimiento no estuvo ausente, pues, en un momento determinante de la carrera, los norteamericanos superaron a los chilenos. Fue ahí cuando apareció la experiencia y expertiz de los nacionales para cerrar en grande su presentación y hacer suya la presea dorada, que se transforma en la quinta del Team Chile en tierras incaicas.

“NO FUE FÁCIL LLEGAR HASTA AQUÍ”

“Estoy muy feliz por lo que hicimos. No fue fácil llegar hasta aquí, tuvimos algunos inconvenientes en el camino pero eso ya es tema superado. Este triunfo es para mí país y especialmente para mi Región de O’Higgins. En este momento de alegría, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer al SEREMI del Deporte, Diego Ramírez, que siempre me ha apoyado, tanto en las buenas como en las malas “, señala Antonio Cabrera desde Lima, Perú.

Es importante mencionar, que Cabrera, ya había conseguido hace días atrás, una medalla de bronce, tras ser integrante del cuarteto en la prueba de pista, victoria sobre sus pares mexicanos.

El SEREMI del Deporte, expresó el orgullo y valor que tiene el trabajo del san fernandino, “considerando que su historial esta repleto de podios. Este de Perú es particularmente atractivo y significativo, porque es la antesala de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde Antonio me ha comentado que también apuesta a lo máximo. En nombre del Intendente Masferrer y el Gobierno Regional, quiero expresar mis publicas felicitaciones”, sentenció Ramírez.