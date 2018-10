ONG LabSocial, a través de su Movimiento ArteDown, invita a participar en su concurso anual de arte inclusivo, que permanecerá abierto hasta el 23 de noviembre. El tema de este año es “Mi Retrato” y pueden participar personas con cualquier tipo de discapacidad o síndrome.

Movimiento ArteDown ha abierto la convocatoria a la séptima versión de su concurso de arte inclusivo. Este año, el tema corresponde a “Mi Retrato”. Los artistas deben desarrollar autorretratos en el formato que prefieran (pintura, dibujo, escultura, etc), inscribir todos sus datos en el formulario disponible en www.artedown.cl y enviar las obras con el formulario adosado a la oficina de ONG LabSocial, ubicada en Apoquindo 5784 (pasaje interior), Las Condes, Santiago. El plazo de recepción vence el 23 de noviembre. ONG LabSocial ofrece becas para cubrir los costos de envío para personas que lo necesiten.

Las obras participantes del concurso pasarán a formar parte de la colección de Movimiento ArteDown, siendo exhibidas en diferentes exposiciones a lo largo de todo el país y el extranjero. Al finalizar la convocatoria, se informará la fecha de premiación donde se reconocerá a todos los participantes y los ganadores recibirán sus premios.

Como el espíritu del concurso es promover la inclusión a través del arte, pueden participar personas con cualquier tipo de discapacidad o síndrome. Las categorías de postulación son: categoría A (3 a 9 años), categoría B (10 a 14 años), categoría C (15 años en adelante) y D (para personas que no presenten condición de discapacidad). El formato del concurso es libre (pintura, dibujo, escultura, etc.) y la dimensión máxima aceptada es 1 metro x 1 metro.

Movimiento ArteDown es una iniciativa que promueve la inclusión en la sociedad a través del arte. Forma parte de los proyectos gestionados por ONG LabSocial, una organización que incuba y potencia iniciativas con impacto social. ArteDown ha realizado exposiciones en centros comerciales, empresas, universidades y eventos en el extranjero, como una manera de visibilizar el talento de sus artistas. Sus colecciones incluyen las siguientes temáticas: “Mi Mundo”, “Mi País”, “Mi Continente”, “Mis Sueños”, “Los Animales” y “Mis Hobbies”. Año a año nuevos niños y jóvenes se suman a este movimiento, que además realiza talleres artísticos y actividades para promover la inclusión, en colaboración con el mundo privado y organismos públicos.