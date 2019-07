El Intendente Juan Manuel Masferrer destacó que “esta es una muy buena noticia para la región, pues permitirá entregar mejores herramientas a la policía uniformada y de esta forma reforzar los patrullajes y la lucha a la delincuencia”.

De forma unánime fue aprobado por la comisión social del Consejo Regional, Core, el proyecto enviado por el Intendente Juan Manuel Masferrer para la compra de vehículos a carabineros. Se trata de una inversión de mil 286 millones de pesos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, y que permitirá adquirir 42 autos policiales.

Al respecto el Intendente Juan Manuel Masferrer precisó que “estamos muy contentos de poder ratificar el compromiso adquirido con la comunidad y que tiene que ver con redoblar los esfuerzos para combatir la delincuencia. Con estos 42 nuevos vehículos que se sumarán a la flota ya existente, podremos aumentar y reforzar los patrullajes y velar de mejor forma por la seguridad de las personas”.

La primera autoridad regional agregó que “agradecemos al Core por su compromiso en esta lucha. Esta batalla la debemos pelear todos juntos. Entre todos debemos velar por mejorar la seguridad de las personas. Esta es una muy buena noticia para la región, pues permitirá entregar mejores herramientas a la policía uniformada y de esta forma reforzar los patrullajes y la lucha a la delincuencia”.

El jefe de la VI Zona de Carabineros, general Patricio Figueroa, comentó que “primero agradecer al señor Intendente por haber priorizado este proyecto y a los consejeros por aprobarlo en forma unánime. Es un apoyo importantísimo para Carabineros, pero más para la comunidad, porque son las personas las que se benefician de que los Carabineros tengan buenos vehículos y que puedan llegar oportunamente a los procedimientos. Es un avance importante, es un primer paso en este anhelo de contar con una flota de vehículos acorde a los que requiere la comunidad”.

El alcalde de la Estrella, Gastón Hernández manifestó que “me sorprendió esta renovación, así que feliz, territorialmente somos grandes y la población ha aumentado y cuesta mucho llegar a cada sector”.

Otra de las comuna favorecidas es Las Cabras, aquí su alcalde, Roberto Leiva, expresó que “se había manifestado la inquietud de mi parte y de los Carabineros de Las Cabras de poder contar con un vehiculó en este caso para Llalauquén. Es muy satisfactorio y obviamente agradecer al Gobierno Regional la preocupación, porque uno de los temas más importantes y que está en la agenda regional del Intendente y de este alcalde es la seguridad ciudadana”.

En tanto el consejero regional, y presidente de la comisión social, Core Luis Silva señaló que “es muy bueno aprobar proyectos para Carabineros, ellos están encargados de nuestra seguridad. A Carabineros hay que darles más recursos para que puedan trabajar y desarrollar sus actividades con dignidad”.

Así mismo la también Core Jacqueline Jorquera explicó que “no podemos tener a Carabineros en sus retenes sin salir a la calle, sin salir a los llamados que muchas veces los vecinos y vecinas reclaman que simplemente no llegan y muchas veces quizás no llegan porque los vehículos policiales no están en las mejores condiciones y desde allí el Gobierno Regional en forma unánime, consejeros y consejeras hemos aprobado estos importantes recursos. Felicitaciones a Carabineros, esto va a venir a mejorar su gestión y esperamos también que los vecinos y vecinas de Cachapoal II se puedan sentir un poquito más seguros con este granito de arena del Gobierno Regional”.

En detalle, el proyecto contempla la compra de 24 furgones, 10 radio patrullas, tres retenes móviles, dos caniles móviles, 2 furgones Labocar y una camioneta para el GOPE y se suman a la también inversión del Gobierno Regional de más de 800 millones de pesos para adquirir 29 vehículos para la PDI, cuya primera flota se espera llegue a la región en el transcurso de las próximas semanas.