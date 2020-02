Cada curso tiene una duración de 6 semanas y los interesados solo deben tener más de 18 años y contar con un RUT chileno para cursarlos.

“Desde los 15 años me ha motivado aprender estas habilidades digitales, pero no había tenido ni el tiempo, ni los recursos para estudiar de manera formal, para contar con un certificado que lo acredite. En este caso, los cursos de Movistar y Sence me permitieron aprender en esta área, validarlo y ahora poder usarlo como un ingreso extra, ya que me llaman empresas que necesitan algún tipo de soporte o desarrollo a nivel operativo”. Gabriel Madariaga fue uno de los 30.000 alumnos que Movistar y Sence capacitaron en línea, sin costo durante el 2019. El único requisito, tener más de 18 años y RUT.

A partir de hoy, y hasta el 14 de marzo, estarán disponibles en eligemejor.sence.cl 12 cursos sobre habilidades digitales que fueron desarrollados por Movistar a través de su Fundación, gracias al programa #ConectaEmpleo. Estos cursos tienen una duración de 6 semanas y finalizan con un diploma entregado por Sence.

Para realizarlos, las personas solo deben ingresar a Sence y registrarse con su RUT y clave secreta (la cual se puede crear en línea). Luego hay que buscar el curso, seleccionarlo y comenzar. Los cursos de Movistar pueden encontrarse a partir de la página número 2.

Con estos cursos, los alumnos pueden adquirir las habilidades que están siendo cada vez más demandadas por las empresas en 2020 y que permitirán aprender, entre otros: Marketing Online; WordPress, introducción a la Programación, o Machine Learning.

“En un contexto en que los trabajos están cambiando, queremos ayudar a las personas a no tener miedo al futuro, y prepararse para lo que viene. Los cursos que quedarán abiertos, a partir de hoy, en el sitio de Sence, son una excelente alternativa para quienes quieren desarrollarse en ámbitos que son clave para el mercado laboral actual y de futuro”, explica el Subdirector Nacional de Sence, Ricardo Ruiz de Viñaspre.

Los cursos disponibles por parte de Sence y Movistar, además de los mencionados son: Fundamentos de Programación; Growth Hacking; Analista Web; Diseño Web con HTML5 + CSS; Programación con JavaScript; Gestión de proyectos con metodologías Ágiles y enfoques Lean; Habilidades para el Empleo; y Emprendimiento Social.