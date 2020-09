Septiembre es el mes más esperado por los chilenos y este año el llamado es a cuidarse en casa, lo que no significa que la entretención debe quedar fuera de nuestro mes preferido. A través de la plataforma TopclassLive.com podemos encontrar diferentes alternativas para reír a carcajadas o aprender algo nuevo.

Nunca es tarde para aprender Yoga y Yuyuniz Navas pondrá a disposición del público toda su experiencia en esta disciplina durante el mes de septiembre. El sábado 12 dictará la clase “La meditación y el camino a la paz”, mientras que el 26 de este mes, realizará “El bienestar a través de las posturas de Yoga”. Estas dos clases se realizarán a las 11:00 horas y según explica Yuyuniz, “están inspiradas en regalarte una práctica donde puedas conocer la salud a través de las posturas de Yoga, aprendas a usar la herramienta de tu respiración, sientas la meditación en la mente y puedas despertar tu poder y alegría”.

Claudio Moreno se hará cargo del humor durante septiembre. El día 12 a las 22:00 horas llega junto a Don Carter en el show “Sin Censura”, mientras que el 25 de septiembre llegará al mundo del streaming con “Tertulia”, espectáculo en el que se reunirá con Rodrigo Villegas y Claudia Miranda, para hacer reír al publico y hablar de todo, menos de la crisis sanitaria. La cita es a las 22:00 horas. ““Reinventarse con shows online ha sido un proceso extraño, porque uno está acostumbrado a trabajar con público y ahora hay que pararse frente a una cámara, sin tener el feedback del público, pero uno es un animal de costumbre y se va adaptando, ya manejamos los ritmos, los tiempos y ha sido enriquecedor a la larga. He tenido que adaptarme a la tecnología, a diferentes elementos, he tenido que ir profesionalizando el streaming. A mi edad, a estas alturas tener que reinventarse no es una novedad, yo me he reinventado ocho mil veces en mi vida y es un proceso continuo. Ha sido una bonita experiencia, positiva, pero esperando poder reunirnos con público en vivo y en directo”, señala Claudio Moreno, quien se prepara para el reencontrarse con los amantes del humor de manera online.

Los más jóvenes también tendrán un espacio y el encargado de traspasar su experiencia y compartir sus consejos es el destacado actor e influencer Oliver Borner, quien el 26 de septiembre a las 20:00 horas realizará el streaming “Claves para Instagram y Tik Tok”.

Es así como los panoramas online se han vuelto un imperdible y la búsqueda de entrención y cursos online ha aumentado según un estudio realizado por Youtube. Celcom, la prestigiosa empresa detrás de la plataforma TopclassLive.com ha sido testigo de este fenómeno. “Hemos registrado un aumento del 40% en el consumo de contenido. Esto nos impulsó hoy a dar un paso más allá con una nueva forma de entregar entretención y conocimientos a través de TopclassLive.com, la cual cuenta con una serie de eventos interactivos con distintos personajes públicos e influencers que hoy marcan tendencia”, señala Alexis Tello director comercial y de contenido de Celcom.

Para acceder a los eventos solo hay que ingresar a la página TopclassLive.com, escoger el show o la clase y elegir la forma de pago. Una de las ventajas de esta plataforma es que ofrece diversas alternativas de pago para que el acceso no sea limitado a solo las personas que tienen una tarjeta de crédito. “La gente puede comprar a través de mensaje de texto y le va a llegar un código único de regreso. Con ese código se ingresa a un link y ya va a estar dentro. La gente que compre con tarjeta de crédito recibirá un mensaje en el correo para acceder al show”, explica Alexis Tello, ejecutivo de Celcom, quien agrega, “hoy estamos cubriendo gran parte del mercado con los sistemas de pago, algo que no tienen otras empresas y solo se remiten a tarjetas de crédito o débito. Además de pasarelas de pago normales que usan todos, vamos a usar marketplace de otras empresas, como tiendas de retail y Groupon. Hoy el que no tiene una tarjeta de crédito tiene la posibilidad de pagar con un mensaje de texto o con su tarjeta de grandes tiendas”.

Cabe señalar que otra de las ventajas de los shows online de TopclassLive.com es que la compra de entradas no tiene recargo, como si lo tiene la venta de tickets.