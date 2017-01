Tras la ola de incendios forestales que han azotado a las Provincia de Colchagua y Cardenal Caro en la región de O’Higgins, la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente junto a un grupo de animalistas, encabezados por Helia Martinez, y la fundación E.D.R.A ( Equipo de Defensa y Rescate Animal), trabajan en conjunto para habilitar una parcela ubicada en la Comuna de Doñihue, con el objetivo de albergar a los animales mayores domésticos, afectados por los incendios en la zona de catástrofe y entregarles, además de un lugar sanitariamente adecuado, todos las atenciones médicas que requieran para recuperarse y así, posteriormente, ser devueltos a sus dueños.

“Si bien, la principal preocupación de nuestro Gobierno es el bienestar de los habitantes de las comunas afectadas, también tenemos el deber de resguardar y cuidar la integridad de los animales del sector, no sólo animales menores, si no también de animales mayores, los cuales conforman el principal sustento de las familias campesinas del secano interior, que hoy se ven muy afectados” aseguró la Seremi (s) del Medio Ambiente, Verónica Gonzalez, quien agregó, “Estamos hoy ante un tema humanitario, pero también sanitario-ambiental y nosotros como Seremi del Medio Ambiente estamos enfocados en distintas perspectivas, destacando en este caso nuestra colaboración en el bienestar animal, no obstante debemos reconocer también una pérdida de biodiversidad enorme y que una vez finalizada la emergencia, nosotros actuaremos en términos de una restauración ecológica”.

El predio disponible pertenece a la familia Martinez Acevedo, quienes tras conversaciones con la Seremi del Medio Ambiente, y de manera voluntaria, pusieron a disposición una extensión de 10 hectáreas, ubicadas en la comuna de Doñihue, por la carretera H30, que conecta las zonas. El lugar cuenta con sectores de sombra, suficiente agua de vertientes y alimento que otorgarían una buena estadía para caballos, vacas, ovejas y todo aquel animal que necesite de ayuda, contando con corrales que permitirán una buena distribución, según niveles de afectación de los animales. Adicionalmente el lugar cuenta con cuatro contenedores habilitados para la permanencia de voluntarios.

Por su parte, la Fundación EDRA, pondrá a disposición, voluntariado que se dedicará de lleno al cuidado y recuperación de estos animales, entre los que se encuentran Médicos Veterinarios especialistas en medicina mayor, exóticos y animales menores, además de colaboradores de distintas partes del país, quienes ofrecen sistema de traslado para los rescatados.

“Ante la magnitud de la catástrofe, como organización civil, y animalistas que somos, estamos muy contentos de poder ayudar de alguna forma en esto y estar disponibles en caso de que la gente lo requiera “ aseguró Alexis Castillo, Presidente de la Fundación E.D.R.A, quien agregó, “Nos alegra mucho la recepción por parte del Ministerio del Medio Ambiente que nos ha permitido trabajar en conjunto por la comunidad, y esperamos poder canalizar las ganas y energía de muchos animalistas, rescatistas y personas que nos apoyan”.

Esta iniciativa, se encuentra a disposición de los Encargados de Emergencia de las zonas afectadas, para hacer uso del lugar en el momento que sea requerido, a su vez, particulares que necesiten albergar a sus animales, también pueden disponer del recinto, haciendo llegar su solicitud a contacto@edra.cl o solicitar información en las oficinas de la Seremi del Medio Ambiente de la región de O’Higgins, ubicada en Calle Estado 177, Rancagua.