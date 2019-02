Por más de una década los habitantes han convivido con la excesiva acumulación de cables en distintos sectores de sus dependencias.

Seremi de Transporte, Hans González, gestionó directo con los representantes de las compañías en la región el retiro de los cables.

El Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de O’Higgins, Hans González, inspeccionó en terreno el inicio de faenas por el retiro de cables en desuso en la villa Ramón Torres, ubicada en la Avenida Kennedy, comuna de Rancagua.

Se trata de departamentos construidos a mediados de los 80′, que en los próximos meses tendrán una mejora significativa en sus fachadas y otros aspectos a la vista, como canaletas y marcos de las ventanas, a través de un programa perteneciente a la cartera de Vivienda y Urbanismo.

Sin embargo, para los habitantes del sector, mayoritariamente personas de tercera edad, faltaba solucionar el problema no menor de convivir hace más de una década con la excesiva acumulación de cables en distintos sectores de sus dependencias que, a todas luces, rompen con la armonía del lugar.

Para ello, la Seremía de Transporte y Telecomunicaciones de O’Higgins recogió dicha inquietud presentada por los vecinos y, tras comunicarse directamente con las empresas en cuestión, logró el compromiso para que se procediera a retirar los sables. Así fue como la semana la empresa VTR retiro de más de siete kilos de cables en el edificio ubicado en la intersección de Kennedy con Circunvalación.

“Estamos realmente agradecidos de la gestión, porque no pensamos nunca que se iba realizar tan rápido. VTR sacó lo de ellos y más allá no pudieron ir, porque el otro material no es de su propiedad”, expresó un agradecido presidente de la primera comunidad beneficiada, Juan Carlos Guerrero.

Este retiro de cables en desuso de los departamentos Ramón Torres se realiza por sector de acuerdo a la planificación que tiene Vivienda y Urbanismo para llevar a cabo las mejores. Esta semana comprometió con la Seremía su presencia la empresa Movistar.

“Estamos conformes con lo hecho hasta el momento y por lo que se hará en el futuro. Tenemos más de 30 años en estos edificios, y nuestra idea con el proyecto siempre fue lograr una mantención general. Muy agradecidos de la gestión realizada por el Seremi Hans González”, señaló José Vargas, otro directivo de la villa Ramón Torres Lagos.

“Recogimos la inquietud de los vecinos y quisimos dar respuesta con una rápida gestión, para eso nos comunicamos directamente con los representantes de las compañías en la región y coordinar el retiro de los cables, siendo consecuente con lo que nos ha pedido nuestro Presidente Sebastián Piñera, entendiendo que con ello mejoramos la calidad de vida de las personas”, explicó sobre el éxito de la gestión el Seremi Hans González.