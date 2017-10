Diferencias salariales de hasta un 50% a igual trabajo con respecto a otras divisiones, condiciones indignas de alojamientos en Rancagua, con costo al mismo trabajador y el no pago de viáticos para pasajes de regreso a sus hogares, son parte de las irregularidades que acusa el Sindicato Nacional de Trabajadores Contratistas de Chile, que agrupa a más de ochenta mil contratistas a lo largo de todo el país.

El Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Contratistas de Chile ( SINATRACCH), Miguel Carreño, denunció un grave maltrato hacia los miles de trabajadores contratistas que laboran en la División El Teniente de Codelco Chile.

El dirigente sindical manifestó que los trabajadores contratistas de esta División obtienen un 50% menos de remuneraciones, a igual trabajo, en comparación a las otras divisiones de Codelco, y los trabajadores que no son de Rancagua, que a lo menos son la mitad de la dotación actual de la cuprífera, no poseen condiciones dignas de alojamiento y alimentación, cuyo costo- además- debe ser asumido por el mismo trabajador, lo que genera un desmedro en sus ingresos. Asimismo, según Carreño, los trabajadores de los contratistas deben costearse los pasajes para regresar a sus hogares, sin recibir viático para tal fin.

“Como presidente del Sindicato más grande de Chile, SINATRACCH, y el gestor de la firma del Acuerdo Marco que cambió la vida a los trabajadores del mundo contratista de Codelco, el cual dignificó al mundo contratista, no aceptaré jamás que Codelco Chile esté discriminando a los trabajadores de la División el Teniente, pilar fundamental que permite que la cuprífera muestre números azules. No puedo entender que en las obras mineras los trabajadores de El Teniente estén trabajando el doble respecto a las otras divisiones. Es decir, mientras en El Salvador, Andina, Codelco Norte se trabaja 1 x 1, es decir un día de trabajo por un día de descanso, en la División El Teniente se trabaje 2 x 1, con horarios extenuantes especialmente en los turnos de noche, llegando a estar hasta 18 horas entre turno y viajes. Y lo que es peor, recibiendo el 50% menos de remuneraciones en comparación a igual trabajo de otras divisiones; sin derecho a viáticos para costear sus alojamientos, alimentación y sus pasajes para regresar a sus ciudades de origen. Mientras en las otras divisiones, se otorgan campamentos de lujo y se costea los pasajes y la alimentación a los contratistas, en El Teniente todo sale del propio bolsillo de los trabajadores”, manifestó Miguel Carreño.

Asimismo, el Presidente de SINATRACCH denuncia que en las últimas licitaciones de Servicio en El Teniente, a los trabajadores se les ha disminuido hasta en 90 mil pesos sus sueldos. “Como por ejemplo, el contrato que tenía Sierra &Plaza Aseo Industrial Planta Colón Alto y Bajo; Planta de Filtros en Caletones, y el contrato que tenía ICAFAL interior mina, fueron adjudicados a la empresa C&G, la que obligó a sus trabajadores a renunciar masivamente al sindicato SINATRACCH. Y lo extraño es que el asesor de esta empresa es Eduardo Loyola, ex Vicepresidente de Codelco y Encargado de Terceros”, enfatiza Miguel Carreño.

Campamento desocupado para contratistas

Miguel Carreño expresa su profunda molestia, ya que en el sector de Coligues, en la comuna de Requínoa, se construyó hace dos años el campamento “Hostal Coya”, el cual no ha sido utilizado para los fines que corresponde, dejando en precarias condiciones a los miles de trabajadores que no viven en Rancagua y que trabajan para empresas contratistas de División El Teniente.

Este recinto tiene dependencias de alto estándar para trabajadores, brindando un alojamiento que permite un real descanso. Cuenta con un servicio de alimentación de alto nivel, lavandería, espacios para la entretención de los trabajadores, como gimnasio, salas de juego y canchas de futbolito. Está ubicado en un entorno de amplia seguridad, lo que mejora la calidad de vida de quienes hospedan en este lugar. Dichas condiciones de alojamiento mejoran los niveles de productividad de los trabajadores, generando muy bajo ausentismo. “Alojar es este campamento disminuye los tiempos de traslado, en dos horas, desde el campamento hacia la mina y viceversa, mejorando, además, los exámenes de somnolencia que realiza diariamente la División. Su utilización ayuda a descongestionar Rancagua, permitiendo más seguridad para los trabajadores, ya que muchos de ellos han sido asaltados en las calles y paraderos donde no existe vigilancia policial. Vivir en campamento evita que los trabajadores deambulen por la ciudad en bares y casas de prostíbulos”, enfatiza Carreño.

Carreño agrega: “No podemos comprender que teniendo un campamento de lujo, tal como lo tienen los contratistas del norte, los trabajadores de El Teniente tengan que vivir en piezas indignas, en barrios peligrosos e inseguros. Todos estos problemas que afectan a los trabajadores contratistas se los hice saber, en diversas reuniones, a los altos ejecutivos de Codelco Chile. Nosotros, como SINATRACCH, tenemos trabajadores en todas las divisiones de Codelco. Sabemos muy bien lo que está ocurriendo, particularmente las prácticas antisindicales que la cuprífera conoce y avala”.

Ante esta situación, el Presidente de SINATRACCH exigirá la instalación de una mesa de trabajo con Codelco Chile, Vicepresidencia de Proyectos de la cuprífera, empresas contratistas y la organización sindical. “Debemos remediar las injusticias que está cometiendo Codelco Chile en la División El Teniente. Las diferencias son indignantes. No vamos a tolerar que haya trabajadores de primera y segunda categoría en el mundo contratista. Codelco es uno solo, por tanto a igual trabajo, igual sueldo e iguales condiciones en alimentación, campamento y viáticos para pasajes”, expresa el dirigente sindical.

Reacciones de autoridades regionales

El Intendente de la Región de O´Higgins, Pablo Silva, consultado al respecto, expresó su preocupación por la problemática que viven los trabajadores contratistas de El Teniente. “Como autoridad regional me preocupa la situación laboral de nuestros trabajadores contratistas. Siempre velaré porque se respeten sus derechos y se les otorguen condiciones dignas, en términos de remuneraciones, alojamiento y beneficios que les corresponda. Solicitaré antecedentes de esta denuncia a la División El Teniente, en los próximos días. Nos preocupa que se puedan generar paralizaciones que tanto daño le han hecho a esta empresa, a la región y al país”, enfatizó la autoridad regional.,

Asimismo, el Senador Juan Pablo Letelier, dijo que en la Gran Minería y, en especial en Codelco, “hay parámetros de espacios mínimos y condiciones básicas que debe tener un trabajador que está en jornadas especiales. Es inaceptable que los trabajadores que no viven en sus casas y vienen a nuestra región a trabajar en una empresa contratista, estén muchas veces condenados a vivir en pensiones que no cumplen los requisitos mínimos que la Gran Minería de Chile y Codelco deben garantizar. Esto habla muy mal de todos nosotros, porque es algo que no es correcto, porque expone a esos trabajadores a no dormir bien y a sufrir posibles accidentes. Hay trabajadores que viven en pensiones de muy bajo nivel, hacinados. En particular, la División El Teniente y las empresas contratistas deben generar condiciones más adecuadas”, manifestó el legislador.

El Senador agregó que “no es correcto que la División y las empresas contratistas se laven las manos y no garanticen ciertos estándares para los trabajadores”.

Con respecto a la diferencia de remuneraciones a igual trabajo entre trabajadores contratistas de El Teniente y otras divisiones, el Senador expresó que “me sorprende la disparidad de los sueldos. Puede haber diferencias entre empresas, pero no estas grandes brechas entre divisiones. Yo creo que debemos saber el por qué. Esta situación puede generar un foco de incomodidad e insatisfacción que no es positivo para nadie. El Teniente es la División que lleva el carro de la productividad en Codelco. Es la que más aporta a los buenos resultados que hemos visto en el último semestre. Por tanto, no puede tener esta situación de desmedro hacia los trabajadores contratistas”, argumentó el parlamentario.

En tanto, el ex Seremi del Trabajo, Sergio Salazar, reconoció que “a pesar de que en los últimos años se han alcanzado mejoras en el trabajo de contratistas, como son las casas de cambio y la discusión sobre los tiempos de viaje, nos queda mucho por hacer para disminuir las diferencias que existen entre trabajadores propios y contratistas, ya que muchos hacen las mismas funciones y no debiera existir una brecha entre ellos. Si bien desconozco la situación de los contratistas en otras divisiones de Codelco, no es justo que haya distintos tratos para unos y otros. Se debería uniformar los criterios, no sólo remuneracionales, sino de condiciones de trabajo. En especial, abogo por los cientos de trabajadores de las comunas de la región que están en precarias condiciones de alojamiento”, sostuvo.