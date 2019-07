Según los últimos datos de ComparaOnline un 60% de las personas que tienen su automóvil asegurado eligió la opción más barata, mientras que un 40% prefirió una cobertura completa, contratando la opción más costosa.

No solo es importante tener una cobertura en caso de un siniestro, hay otros tipos de imprevistos que los conductores olvidan o creen que jamás les va a suceder, “en general en Chile las personas son muy confiadas y creen que percances como quedar en panne, olvidarse de sacar la revisión técnica y no tener tiempo para realizar el trámite, entre otras cosas no les va a pasar” dice José Risso, experto en seguros automotrices de ComparaOnline.cl.

A continuación, el experto de la plataforma, explica en qué otros detalles se deben fijar las personas a la hora de contratar un seguro para el auto.

La Cobertura de Auto de Reemplazo: Hay algunos seguros que incluyen esta modalidad, por ejemplo, si es que luego de un accidente/percance el auto tuviese que permanecer en el taller por más de 24 o 48 horas, el seguro entrega un auto de reemplazo. Esto va a depender del número de días que esté estipulado en la póliza. De hecho, hay algunas compañías que ofrecen este servicio hasta por 45 días.

Cobertura de Taller de Marca: Esta, es una de las coberturas menos conocidas, pero si es que el auto es nuevo -o tiene menos de dos años-, es importante considerarlo, ya que así se podrá mantener la garantía del vehículo por más tiempo.

Cobertura en caso de robo de accesorios: Esta cobertura tiene dos topes, uno corresponde a un porcentaje del valor comercial del vehículo al momento en que suceda el siniestro y el otro es un máximo en UF que la compañía define. Para la cobertura de Robo de Accesorios también es importante tener en cuenta el deducible ya que en algunas casos rige un deducible particular para esta cobertura. Cobertura de chofer de reemplazo: Este tipo de asistencia se puede solicitar en caso de que el titular de la póliza no pueda conducir por ingesta de alcohol. De esta manera el seguro pondrá a disposición un conductor profesional para que conduzca el vehículo hasta donde lo requiera el cliente y según las condiciones estipuladas en la póliza. Dependiendo del seguro que contrate hay algunos que cuentan con uno o más eventos para contratar al año. Cobertura de traslado gratuito para revisión técnica: Si bien no es una cobertura de emergencia, puede ser de gran facilidad para varios y un ahorro de tiempo al no tener que hacer el trámite de ir y esperar el tiempo que se demore en revisar el auto. Estos son los puntos en los que te aconsejan tener visto desde ComparaOnline. Además si ingresas a ComparaOnline.cl podrás encontrar el mejor seguro dependiendo de los requerimientos de tu auto y lo que estás buscando.