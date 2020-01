Único establecimiento en la Región que sufrió problemas tuvo lugar en Pichilemu. Tomado por estudiantes que no dejaron rendir la PSU.

Esta mañana, el Liceo Agustín Ross Edwards de la comuna de Pichilemu fue tomado por jóvenes, que no permitieron la realización de la Prueba de Selección Universitaria en la Capital del Surf.

Esto acarreó no sólo un problema para los pichileminos que se aprestaban a realizar el examen, si no que además, para gran parte del borde costero de la Región, ya que el citado establecimiento era el único que estaba habilitado como centro de rendición de pruebas en toda la Provincia de Cardenal Caro.

Luego de varias horas de incertidumbre, el encargado del Demre, organismo que organiza y vigila el correcto desarrollo de la medición, Enrique González Valenzuela, indicó que la PSU fue suspendida definitivamente en Pichilemu, dejando un total de 369 inscritos a la espera de resolución y decisión que les indique donde y cuando deberán rendir esta evaluación para poder postular a las Universidades del Cruch.

En el resto de la Región, la prueba se ha desarrollado sin mayores inconvenientes. En Rancagua, muchos establecimientos cuentan con resguardo policial, medida tomada precisamente para evitar manifestaciones y tomas de Liceo que no permitan la correcta realización de esta medición.

De acuerdo a las cifras oficiales, el Demre informó que 64 locales de 726 locales a nivel nacional (8,77%) están con suspensión total o parcial de la PSU. Esta cifra podría variar durante la tarde, ya que puede que se cambien recintos o se vuelvan a habilitar donde no se rindió la medición de Lenguaje en la mañana.