Tras varias semanas de discusión, un paso por el Senado y no ausente de polémicas, hoy se aprobó en la Cámara de Diputados el límite a la reelección, que aplica retroactividad y entra en vigencia de forma inmediata. ¿Cómo afecta esto a la Región de O’Higgins?

136 votos a favor marcaron el destino de una decisión clave. Después de muchas discusiones, la Cámara de Diputados puso fin a la reelección indefinida de autoridades electas por votación popular y las dejó con un límite de tres periodos para Diputados, Cores, Alcaldes y Concejales. En el caso del Senado, sólo podrán ejercer durante dos períodos. Una votación calificada de histórica por varios agentes políticos, y que solo contó con el voto en contra de 9 parlamentarios.

En vísperas de un año electoral, aplazado a raíz de la pandemia del COVID19, que obligó a cambiar las elecciones Municipales y de Gobernador Regional a abril del 2021, las consecuencias de esta nueva ley son mayores en O’Higgins, que verá como muchos históricos no podrán repostularse a sus cargos, y otros tantos que deberán tomar la decisión de dar un paso más allá y postular al Senado o al Sillón Municipal.

En el caso del Senado, la situación es dispar. El Senador Alejandro García-Huidobro podrá buscar un nuevo período en las elecciones del 2022. García-Huidobro, asumió el lugar que dejó en su momento Andrés Chadwick para asumir en el Gabinete del primer período del Presidente Piñera. El Senador UDI, reelegido en 2013, cumple técnicamente con la normativa de poder ser reelecto en una segunda oportunidad, caso opuesto al Senador Juan Pablo Letelier.

En el Congreso desde 1990, y parte de la Cámara Alta desde 2005, Letelier se había convertido en objeto de duras polémicas al rechazar el proyecto en ambas indicaciones en el Senado (reelección y retroactividad), finalmente, deberá abandonar su cargo en dos años más.

La situación de los Diputados de la Región encuentra a cinco de ellos que no podrán repostularse al Parlamento. En el Distrito 15, sólo Raúl Soto y Diego Schalper tendrán la opción de repetir en 2022. Issa Kort, Diputado desde el 2011 tras la salida de García-Huidobro al Senado, y quién había anunciado que no se repostularía, cumplirá su último periodo en la Cámara. Misma suerte corren Juan Luis Castro y Javier Macaya. El Diputado Socialista, en el cargo desde el 2009 no buscará un cuarto periodo en la próxima parlamentaria, así como el gremialista Macaya, que cumple su primer periodo en el Distrito 15 pero ya contaba con dos anteriores en el ex Distrito 33. Aunque de todas maneras, no son pocas las voces que señalan la opción de estos dos parlamentarios de buscar un cupo en el Senado, misma situación de la Diputada Alejandra Sepúlveda, quién no podrá repostular a la Cámara y dejará su puesto, número fijo en el Distrito desde el 2002. Otro que no podrá ir por cuatro años más es el Diputado Ramón Barros. El UDI, también en el Congreso desde el 2002, completará su quinto periodo parlamentario y dejará Valparaíso.

Si bien el foco de esta medida se ha tornado hacia el parlamento, las Municipalidades no están ajenas a esta nueva realidad. A nivel país, nombres ya icónicos de las comunas como Sadi Melo y Johnny Carrasco, tras 28 años como jefes comunales, o los casos más mediáticos de Virginia Regginato y Rodrigo Delgado son los rostros de no competir en abril del 2021. En la Región, 15 de las 33 comunas sufrirán cambios en la primera autoridad, siendo el más llamativo de éstos casos, el Alcalde Eduardo Soto de Rancagua, quién no podrá encabezar a la histórica ciudad por un cuarto periodo. Las comunas que sufrirán esta medida son Chépica, Codegua, Coinco, Coltauco, La Estrella, Lolol, Machalí, Marchigüe, Mostazal, Navidad, Paredones, Peumo, Quinta de Tilcoco, Requínoa y la ya mencionada capital regional.

Modificaciones que también se verán en los concejales, que al igual que los alcaldes, no podrán optar a un cuarto periodo, situación que en Rancagua tiene como damificados al Concejal PC Danilo Jorquera y la Concejala Socialista Silvia Santelices, que de todas, podrían competir por la Alcaldía de la ciudad el año venidero.