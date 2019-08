Show del Británico Ben Portsmouth fue elegido campeón del mundo siendo el único concursante no Americano en conseguirlo.

El sábado 10 de agosto llegará a Gran Arena Monticello uno de los shows más destacados del mundo que reviven al Rey del Rock: “The King is Back”, protagonizado por el inglés Ben Portsmouth. Desde las 21.00 horas, los asistentes al recinto de de San Francisco de Mostazal vivirán una experiencia única con “Elvis Presley”.

El año 2012 quedó comprobado que no había nadie en el mundo que representara mejor a Elvis Presley que Ben Portsmouth, tanto en el aspecto físico, como en la voz, baile, y carisma. Esta afirmación fue ratificada por el jurado del “Worldwide Ultimate Elvis Tribute Artist Contest” concurso que se lleva a cabo todos los años en la ciudad de Memphis y que por primera vez en la historia fue ganado por un artista no Americano.

Con un show de inmensa calidad y enorme respeto por uno de los cantantes más importante de todos los tempos, Portsmouth cautiva a quienes asisten y se rinden a “Love me Tender”, “It’s Now or Never”, “Bridge Over Troubled Waters”, “Kiss me Quick”, “Surrender”, entre otras y a un vestuario confeccionado exactamente como lo lucía el Rey del Rock.

Ben Portsmouth, el Elvis británico, sorprende por su calidad vocal, por su forma de tocar la guitarra de la misma marca y modelo de Elvis y una simpatía que llama la atención, principalmente, al público feminino.

Ben nació con el ADN de Elvis y ya en el año 2006 obtuvo su primer reconocimiento en el Festival de Porthcawl (Elvis Festiva in UK), el de mayor reputación en Europa. El 2010 fue Memphis quien lo consagró campeón del “Images of the King” y lo llevó a disputar el campeonato mundial “World Champion Elvis Tribute Artist 2012”. Fue el preferido del público y del jurado enteramente Norteamericano y se rompía la tradición de ganadores Americanos solamente. Todo un hito.

No pasó un año y venció en New York. Nunca un artista que homenajeaba a Elvis había conseguido vencer los dos eventos consecutivos más importantes del mundo. Solo Ben Portsmouth lo logró.

A partir de este importante fenómeno en su vida, comenzaron las giras por los cinco continentes y por todo el territorio Norteamericano, siendo principal invitado en programas de alto rating en horário prime como el “David Letterman Show”.

COORDENADAS:

Sábado 10 de agosto

Gran Arena Monticello

21.00 horas

Entradas a través del sistema Topticket.cl

Estacionamientos gratuitos