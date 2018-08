La primera vez que Tito Nieves, el Pavarotti de la salsa, visitó nuestro país fue en 1992. De eso ya han pasado 26 años, tiempo suficiente para generar un vínculo especial con los fanáticos chilenos que siempre estarán felices de verlo en vivo. El encuentro será el próximo 25 de agosto, cuando podrán volver a bailar al ritmo de los grandes éxitos que lo han hecho conocido a nivel mundial.

La cita será en Gran Arena Monticello, recinto que ha tenido exitosas jornadas musicales de salsa con grandes artistas del género. Esta vez será el turno del puertoriqueño Tito Nieves, que está avalado por 41 años de trayectoria musical y 30 discos editados, en donde aparecen grandes éxitos como “El amor más bonito” y “Sonámbulo”.

Tito Nieves no sólo triunfó con el público de habla hispana, sino que tuvo un fuerte impacto en el mercado anglosajón con su sexta producción grabada toda en inglés “I Like It Like That”. Este tema lo llevó a grandes escenarios tales como el programa VIBE de la cadena televisiva UPN.

Sábado 25 de agosto //Gran Arena Monticello // 21.00 horas.

Ticketpro.cl

20% de descuento socios y nuevos socios MVG