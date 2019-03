O’Higgins FC iniciará el torneo juvenil organizado por la ANFP enfrentando a Deportes Temuco.

Este fin de semana arranca el Torneo Gatorade de Apertura de Primera A de Fútbol Joven 2019, campeonato en donde competirán nuestra Sub 15, Sub 16, Sub 17 y Sub 19.

La preparación ha sido extensa, desde el 14 de enero que los jóvenes están trabajando pensando en los desafíos de este año. Trabajos que contemplaron una serie de amistosos, campeonatos de verano y pretemporadas fuera del Centro Deportivo Monasterio Celeste.

El Jefe Técnico del Fútbol Joven, Fernando Vergara, comenta al respecto de la preparación para el campeonato que han “sido muchas las actividades que hemos desarrollado para llegar de la mejor manera, estamos muy conformes”, señalando además sobre los nuevos valores que se integraron a las diferentes series que “creemos que (con ellos) nos pueden dar un salto de calidad importante”.

Con respecto al torneo propiamente tal, el Jefe Técnico explica que “es un campeonato muy competitivo, este campeonato desde que está en vigencia nos sirve muchísimo para someter a nuestros jugadores a una intensidad de juego y competitividad muy alta”.

Como todos los años, el área formativa de O’Higgins FC se plantea objetivos a cumplir, dentro de ellos, Vergara indica que “los objetivos son siempre estar en los primeros lugares de los torneos, ser permanentemente animadores del campeonato, estar peleando la clasificación a los playoffs”, pero complementa agregando que “además los jugadores sean promovidos al primer equipo o convocados a las selecciones menores”.

La primera fecha del torneo juvenil será ante Deportes Temuco el próximo sábado 2 de marzo en el Monasterio Celeste (Sub 15 y Sub 16) y en el Centro Deportivo M11 en la Región de la Araucanía (Sub 17 y Sub 19).