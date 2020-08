Entre los participantes hay ex bailarines de “Bailando por un Sueño” y los programas The Voice y Rojo.

La pandemia y la imposibilidad de realizar espectáculos en vivo ha obligado a los productores a generar nuevas iniciativas para llevar entretención a las personas. En este escenario aparece Walk The Walk Contenidos con “Todos Up!”, un show online que mezcla diferentes disciplinas y que se podrá disfrutar en familia el próximo viernes 28 de agosto desde la plataforma www.streaming.cl

Todos Up! es un espectáculo familiar de baile, canto, música y actos acrobáticos protagonizado por grandes exponentes del ámbito artístico de nuestro país, donde destacan Julio Allendes, Luisella Toledo, David Espinoza, ex participantes del programa de Canal 13 “Bailando por un Sueño”, Javiera Flores, ganadora de la segunda temporada de The Voice Chile, Ivana Riquelme ganadora de la tercera temporada de Rojo, Edwin Joseph también participante del último Gran Rojo, Camila Vásquez, Ernesto Bravo, el acróbata Jonathan Möller, entre otros invitados internacionales. La propuesta cuenta con más de 20 artistas en escena y mezcla segmentos pregrabados en sus casas, contactos en vivo y acrobacias filmadas en estudio, donde se aplicarán máximos estándares de protección y medidas sanitarias.

En 60 minutos se muestran diferentes historias de vida durante la cuarentena, a través de distintas propuestas escénicas y acompañadas de emblemáticas canciones internacionales de todos los tiempos. El espectáculo representa diversos momentos y emociones; miedo, desamor, soledad, apatía, rabia y cómo los protagonistas son capaces de sobreponerse al desfavorable escenario, para transformar sus estados anímicos en esperanza, motivación y llenarse de energía, porque pronto todo pasará.

Todos Up! está dirigida por Enzo Donoso, dirección vocal de Francisco Tokusei, producción musical de Jorge Machuca, coreografías de Tania Donoso, técnica circense a cargo de Yuri Gutierrez y la dirección audiovisual de Hernán Villegas, esta es una iniciativa Crowdfunding que busca generar recursos a través de una adhesión virtual en la misma plataforma www.streaming.cl

Mayor información en instagram y facebook @todosupcl