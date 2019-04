“En conjunto solicitamos la salida del delegado ministerial y de no ocurrir esto, en los próximos días, tomaremos, en conjunto, las medidas gremiales que sean necesarias”. Explicó el Dr. Espinoza”

Tras la declaración pública realizada por el Consejo Regional Rancagua del Colegio Médico de Chile, el Colegio de Enfermeras de Chile se reunió con los galenos, a fin de coordinar acciones que permitan una rápida solución ante la crisis que se vive en la salud en la Región del Libertador.

De la reunión participaron la Presidenta del Colegio de Enfermeras de Chile, María Angélica Baeza, la Presidenta del Consejo Regional, Verónica Torres, el Presidente del Colegio Médico de Rancagua, Dr. Felipe Espinoza, y el Capítulo Médico del Hospital Regional Libertador Bernardo O’Higgins de Rancagua, representado por el Presidente, Dr. Sergio Delgado y la Secretaria, Dra. Heidy Leiva.

Por su parte, el Presidente del Colegio Médico de Rancagua, Dr. Felipe Espinoza, comentó sobre las acciones a tomar en conjunto con el Colegio de Enfermeras, “estuvimos analizando toda la situación de crisis, que ya cada gremio de manera individual ha denunciado, la crisis de salud en O’Higgins y concordamos que hay un factor común y que la presencia de un delegado ministerial, por parte del cual se están tomando decisiones, con falencias tanto técnicas como de forma, en muchos escenarios. Es por esto, que en conjunto solicitamos la salida del delegado ministerial y de no ocurrir esto, en los próximos días, tomaremos, las medidas gremiales que sean necesarias”. Explicó Espinoza

En la oportunidad la Presidenta del Colegio de Enfermeras de Chile, María Angélica Baeza, precisó los detalles de esta reunión, “nosotros nos constituimos hoy en Rancagua, para poder conocer en terreno y compartir con el Colegio Médico la situación que está viviendo hoy día la Región de O’Higgins y nos parece de extrema gravedad lo ocurrido y compartimos y nos sumamos a lo que el Colegio Médico hoy día a dicho y nosotros como Colegio de Enfermeras, no vamos a permitir que no dejen que las enfermeras se organicen y se tomen maneras arbitrarias. Nosotros hoy día hemos decidido hacer algunas acciones, que de no ser escuchados por la autoridad, vamos a seguir avanzando en una actividad conjunta, para lograr los objetivos y que se ponga un orden finalmente en esta región”, puntualizó