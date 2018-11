Pacific Hydro organizó encuentro con alumnos del Colegio San Lorenzo de Coya.

Una entretenida jornada vivieron los niños del Colegio San Lorenzo de Coya, que recibieron la visita de dos “embajadores” del inglés: el australiano Darren Sexton, gerente ejecutivo de Producción de Pacific Hydro; y Dale Johnson, voluntario del Programa Inglés Abre Puertas.

“Todos sabemos que manejar un segundo idioma es fundamental en el mundo de hoy y con este tipo de actividades queremos motivar a los niños para que sigan aprendiendo, pero también para que aprendan de otras culturas. Además, para mí, personalmente, también fue una experiencia muy enriquecedora”, dijo Sexton, quien llegó hace un año y medio a Chile.

“Quise compartir con los niños temas sencillos, pero también entretenidos, así que les hablé de los animales típicos de Australia y también de palabras que solo tenemos allá, para contarles que también hay diferencias entre el inglés de Estados Unidos, Inglaterra o mi país”, detalló.

Johnson, en tanto, ya lleva siete meses viviendo en Coya y para este encuentro preparó junto a los alumnos de 8º básico un número artístico. Juntos entonaron Uptown Funk, de Bruno Mars, canción que llenó de alegría y ambiente de fiesta la reunión.

“Vine para intentar hacer la diferencia en la comunidad y creo que lo he logrado. He disfrutado mucho mi estadía. El proximo año podría volver a Chile, me encanta vivir aquí y voy a ver oportunidades para volver”, dijo Johnson quien vive sus últimas dos semanas en Coya.