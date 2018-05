El conductor del programa de Canal 13, “Maravillas del Mundo”, Claudio Iturra, eligió a este cráter como uno de sus destinos y tuvo la oportunidad de estar a sólo metros de él. Si bien hoy puede arrasar con toda la isla, es una experiencia que sigue recomendado.

Las islas de Hawaii, son unos de los destinos que durante muchas décadas han llamado la atención de distintos viajeros del mundo y aún lo continúa siendo, por sus increíbles playas, cultura y experiencias únicas para todos aquellos que se animan a llegar hasta este apartado rincón del mundo. Sin embargo ¿te habrías imaginado alguna vez que el volcán que hoy tiene casi 2.000 residentes evacuados, era uno de los más atractivos puntos turísticos de la isla?

Así es y el conductor del programa “Maravillas del Mundo”, Claudio Iturra, tuvo la oportunidad de sentirlo, escogió la Gran Isla como su principal destino y terminó caminando por encima de él, pisando su lava y con la oportunidad de sentir el calor en el rostro… la oportunidad de vivir una experiencia cada día más inolvidable.

El “paraíso perdido” como muchos lo llaman, es un archipiélago sobre el Océano Pacífico con origen volcánico y contiene en él, el volcán Kilauea clasificado como uno de los más activos del mundo y que hoy ha entrado en erupción cerca de un área residencial de la isla más grande de Hawaii, Estados Unidos.

Si bien la intensidad de las erupciones ya se ha reducido, el Observatorio de Volcanes de la zona dice que prevén que la emergencia se prolongue y se agudice, lo que atemoriza a muchos pero, ¿cómo un volcán que hoy arriesgó la vida de tanta gente pudo haber sido turístico hace algunos meses atrás?

Cuando se encuentra en su normalidad, es el único cráter del mundo lo suficientemente activo para ser interesante, lo suficientemente dócil para ser inofensivo y al mismo tiempo, lo suficientemente monitoreado para ser accesible, por lo que es visitado por aproximadamente 2,6 millones de personas al año.

Iturra explica que una vez estando ahí, es posible ver el verdadero impacto del volcán sobre la isla: “Si no fuera por estos, la isla no existiría, ya que esta va creciendo gracias a él. Si bien se ha ido comiendo sus pueblos de a poco, la gente es evacuada y sus habitantes se van moviendo constantemente alrededor del lugar dependiendo de la actividad y eso es lo que la gente no sabe, que viven en torno al volcán más activo del mundo, pero que al mismo tiempo es su hogar”.

Masai Travel, la agencia de viajes que realiza tours en distintas partes del mundo, guiados por el mismo conductor, aún no tiene a Hawaii como uno de sus destinos, sin embargo el caminar por este volcán es algo que, para Claudio, cualquier amante de la naturaleza debe aspirar y hacer sin lugar a dudas, ¿cuándo? “La mejor fecha para realizar un viaje, es cuando uno pueda hacerlo, sin ponerse tantas restricciones. Todas las ciudades del mundo tienen sus maravillas en cualquier época del año y merecen ser conocidas”, asegura.

De esta manera, si bien hoy la localidad está pasando por una situación difícil y delicada, visitarla y principalmente el volcán, cuando sea posible, es una experiencia recomendada. Caminar sobre la lava y sentir el calor en la cara es emocionante, pero más emocionante es recordar los lugares donde uno estuvo, sobre todo en situaciones como esta en que la sensación es dual, lo apasionante de haber estado ahí, pero al mismo tiempo la preocupación de que puede acabar con la isla en cualquier momento, o al menos así lo es para Iturra.

“Uno no puede saber la gran fuerza que tiene el volcán, es inmedible. Yo creo que ni el mejor geólogo del mundo puede saberlo, pero lo que sí, es que cuando uno está ahí lo siente… Es un volcán que está constantemente hablándole a su isla, rugiendo con fuerza y emanando lava por todos lados, es gigantesco”, recuerda el conductor.