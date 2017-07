El coloquio “Recuperación del Mapuzungun en Chile: Una Perspectiva Crítica”, reunió a estudiantes, académicos y agrupaciones ligadas al rescate de la cultura Mapuche en la región.

Académicos, estudiantes y agrupaciones ligadas al rescate de la cultura Mapuche en la región, fueron parte de los convocados al Primer Coloquio de Revitalización Lingüística, denominado “Recuperación del Mapuzungun en Chile: Una Perspectiva Crítica”, organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de O’Higgins.

La actividad, que tuvo como expositores a los investigadores mapuche, Julio Marileo y Cristian Vargas, afiliados a la Universidad Católica de Temuco y a la Universidad de Chile, respectivamente, estuvo a cargo de la académica del Instituto, Fernanda Soler, quien está terminando su tesis doctoral sobre el tema.

Respecto al objetivo de la iniciativa, la directora del Instituto de Ciencias de la Educación de la UOH, Dra. Gabriela Gómez, detalló que “fue hacer una reflexión sobre el tema de la revitalización lingüística, tema muy importante a nivel internacional y que tiene que ver con reconocer cuál es el rol identitario de una lengua y que puede haber distintas identidades en una nación”.

En este caso, explicó que “en Chile hay más de una identidad y una de las identidades fundantes es la Mapuche, entonces el tema de la revitalización lingüística tiene que ver en cómo entender la educación como un proceso complejo, que involucra distintas visiones culturales y cómo hacerlas dialogar para construir una calidad de la educación más profunda, más relevante y con más sentido para los niños y los jóvenes”.

El investigador Julio Marileo, quien expuso una mirada crítica respecto del proceso de implementación de la lengua mapuche en el espacio público, detalló que “la lengua mapuche ha atravesado por distintos espacios y períodos y creo que este último tiempo se ha ido posicionando de nuevos espacios. Hay un interés de la población mapuche y no mapuche, de jóvenes, de aprender la lengua y eso va por reivindicarse, por sentirse cómodos, adquirir identidad, sentir que esta lengua no es que debe desaparecer sino hacer todo el esfuerzo de revitalizarla”.

Por su parte, Cristian Vargas, el segundo exponente, señaló que “la importancia fundamental de posicionar la revitalización del mapuzungun es porque este proceso ya es un proceso país, ya no pasa por una región en particular como puede ser la Región de La Araucanía o después Santiago, sino que es un proceso que se está dando en todo el país, que no necesariamente atañe al mapuzungun, sino que atañe a todas las lenguas originarias de este país, que necesitan revitalizarse para que estas no se pierdan”.

Para concluir, se refirió a la importancia de realizar este tipo de actividades, en espacios académicos como la Universidad de O’Higgins: “Creo que es fundamental que una institución como esta, una universidad que tiene un Instituto de Ciencias de la Educación, se haga cargo de este tipo de problemáticas. Destaco este primer conversatorio porque precisamente ayuda a visibilizar el tema dentro del nivel de educación, que permite que no solamente se converse para el mundo académico, sino también para organizaciones y estudiantes”.