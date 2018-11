Durante tres días, más de 60 investigadores y docentes relacionados a la educación matemática nacionales e internacionales, discutieron sobre la comprensión y promoción del pensamiento matemático en los estudiantes.

Entre el 14 y el 16 de noviembre, en el Campus Rancagua de la Universidad de O´Higgins se desarrolló el congreso “First PME Regional Conference: South America”, con el apoyo del International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME), el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile (CIAE) y la Sociedad Chilena de Educación Matemática (SOCHIEM), que reunió a más de 60 investigadores y docentes relacionados a la educación matemática de Chile y el extranjero.

Este congreso, el primero de su tipo organizado en Sudamérica, tuvo como objetivo acercar a las comunidades investigativas internacional y sudamericana en educación matemática, y su foco fue la “comprensión y promoción del pensamiento matemático en los estudiantes”, enfatizando el papel de la investigación en educación matemática para ayudar a los educadores a fomentar el pensamiento matemático en sus aulas. Con ello se busca que la educación matemática pueda ser más efectiva, inclusiva y equitativa.

A lo largo del evento se realizaron tres conferencias plenarias a cargo de reconocidas investigadoras internacionales; asimismo se presentaron 12 reportes de investigación, más de 20 comunicaciones orales, y se realizó una sesión de posters, todas presentando investigaciones de diversos académicos sudamericanos y de otras regiones del mundo. Además, se llevaron a cabo sesiones para presentar al grupo internacional PME y para discutir sobre la agenda y necesidades de la investigación sudamericana en el ámbito de la educación matemática.

Las actividades permitieron abrir nuevos horizontes tanto para los investigadores sudamericanos para visualizar nuevas experiencias y posibles colaboraciones, como para los de otras regiones, quienes pudieron conocer las perspectivas e intereses investigativos de los investigadores regionales.

Al respecto, el académico del Instituto de Ciencias de la Educación y organizador del evento, Dr. David Gómez, manifestó que “fue un esfuerzo organizativo importante, y en términos de contenido hubo mucho trabajo de investigación muy interesante desde distintas perspectivas que es lo que se espera de los Congresos PME. Hubo también una parte muy interesante que no se encuentra siempre, que tiene que ver con sesiones de discusión acerca de cuál es la identidad de la investigación en matemática educativa en Sudamérica; cómo esta región tiene una forma especial para acercarse a los problemas de la educación matemática, cuáles son los focos investigativos particulares de esta región y cómo eso podría entrar en diálogo con la comunidad del resto del mundo. Eso es algo que yo creo que va a dar que conversar y va a dar frutos interesantes”.

El Dr. Gómez agregó que “esta primera experiencia de organización, considerando nuestra corta historia institucional, nos tiene muy satisfechos. Creo que la comunidad UOH completa ha hecho un tremendo y excelente trabajo”.

En tanto, el Dr. Wim Van Dooren de la Universidad de Leuven, Bélgica, otro de los organizadores del evento, recalcó que “fue una experiencia fascinante, conocí mucha gente nueva del área y me tocó ver el interés en las líneas de investigación que se están realizando aquí. Fue muy atractivo conversar con esta gente, ver cómo podemos crear nuevas redes de investigadores y comprometernos en comunidades de investigación más grandes, es una oportunidad fantástica”.

“Segundo Seminario Internacional sobre Investigación del Aprendizaje Matemático”

En esta misma línea, el martes 13 de noviembre en el Auditorio del Campus Rancagua, se realizó el “Segundo Seminario Internacional sobre Investigación del Aprendizaje Matemático” que reunió a prestigiosos investigadores en el ámbito de la educación matemática para conversar sobre la comprensión del pensamiento matemático, específicamente en el área de las fracciones.

Esta actividad tuvo como foco acercar a la comunidad docente de la Región de O’Higgins a investigadoras e investigadores internacionales activos en el ámbito de la educación matemática, y permitió compartir hallazgos y tendencias actuales sobre la misma.

“Este seminario surge desde la necesidad de conectar a los profesores de esta región con investigadores en el área de educación matemática que están trabajando diariamente haciendo investigación de punta, y que puedan venir a compartirla con ellos; que puedan también estos investigadores ser interpelados por nuestros docentes con respecto a preguntas que tengan, por ejemplo, ¿por qué es importante aprender más sobre cómo las personas aprendemos y podemos enseñar matemáticas?”, explicó el Dr. David Gómez, académico del Instituto de Ciencias de la Educación de la UOH y organizador del seminario.

Acerca de la importancia de participar en este evento, el Dr. Andreas Obersteiner, profesor de educación matemática en la Universidad Pedagógica de Freiburg, Alemania, comentó que “esto es muy emocionante para mí, es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con profesores chilenos y estoy feliz de compartir algo de mi trabajo aquí. Encuentro muy interesante participar en esta discusión acerca de nuestras experiencias sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas”.

En tanto, la Dra. Nicola Hodkowski, instructora en educación matemática en la Universidad de Colorado, Denver, EEUU, quien también presentó en el evento, manifestó que “es increíble poder interactuar con profesores que trabajan en Chile, que tienen experiencias con estudiantes locales, y así compartir estrategias de aprendizaje de distintos países como una vía para refinar el lenguaje de las matemáticas”.