En horas de la mañana un asalto a la tienda Patuelli en el Paseo Independencia de Rancagua, terminó con una persona muerta tras una balacera que enfrentó a Carabineros con delincuentes.

Tras este incidente, Eduardo Vergara, ex Jefe Nacional de Seguridad Pública, reiteró su propuesta de crear un cuerpo especial de prevención y seguridad para el centro de Rancagua que tenga como eje un plan de seguridad para el casco histórico. De acuerdo a Vergara, “No podemos seguir tolerando que el centro de nuestra ciudad se transforme en un lugar inseguro. Esto principalmente atenta sobre la libertad de las personas, pero también tiene efectos sobre la actividad comercial. Corremos el riesgo que las personas poco a poco dejen de ir al centro y prefieran otros sectores comerciales de la ciudad.” Quien fuera jefe nacional de Seguridad Pública hasta hace dos meses, recalcó que esta es una pelea que no se puede perder. “No podemos ceder el mínimo espacio a la delincuencia, el momento de reaccionar y mostrar que nuestros comerciantes y ciudadanos no están solos es ahora. Hay que hacerlo con acciones, lejos de slogans superficiales de mano dura y control.”

Información preliminar de la balacera arrojó que el delincuente abatido aparentemente provenía de Santiago y contaba con antecedentes policiales. De acuerdo Vergara, este es un fenómeno ya creciente en Rancagua y las comunas contiguas. “Si no articulamos un plan de seguridad que se manifieste en una infraestructura segura y participación ciudadana, nuestras comunas seguirán siendo el lugar predilecto para los delincuentes de Santiago. Mientras en la capital hay mayor inversión, planes de seguridad y estrategias preventivas eficientes, en las regiones estamos al debe, eso se transforma en una invitación para que los delincuentes vengan a territorios donde es más fácil delinquir.” A juicio del experto, se necesita un plan especial para el centro. “Urge un plan especial de seguridad para el centro de Rancagua con un cuerpo de seguridad especializado y focalizado. Esto requiere del compromiso conjunto de Carabineros, la PDI, Fiscalía, el Municipio y el Gobierno Regional. No necesitamos una nueva policía, sino que un cuerpo preventivo que ayude a vigilar, acortar los tiempos de respuesta y colabore con la labor policial.”

Por ultimo, el ex Jefe Nacional de Seguridad, recalcó el sentido de urgencia de estas acciones. “No hay tiempo que perder. Las autoridades saben donde se concentra el delito en Rancagua: En el eje Independencia, en los dos terminales de buses, en las cercanías al Mall y en calle estado. No hay que seguir analizando, sino que actuar ahora antes que sea demasiado tarde.” Sentenció Vergara.