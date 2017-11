Remodelación contempló la reparación de la losa de juego, la instalación de arcos y aros de básquetbol. Además, y debido a que está ubicada en una transitada intersección, se levantó un cierre perimetral de gran altura, todo lo cual se complementó con un moderno sistema de iluminación.

Este viernes por la tarde, y con la participación de un importante número de vecinos, se inauguraron los trabajos de mejoramiento de la multicancha de la villa Conavicoop, anhelado proyecto que permitirá que quienes viven allí puedan contar con un lugar apto para la práctica de los más variados deportes.

En la ocasión, y previo al corte de cinta, el alcalde Eduardo Soto recordó que este compromiso lo asumió tras sostener una concurrida reunión con ellos. “Nos plantearon algo que era casi obvio. Los niños jugaban y no había un cierre perimetral, y por lo tanto, como todos sabemos, detrás de una pelota no ven más mundo, y se exponían a un atropello, accidente u otra situación que no podíamos permitir que sucediera”, detalló.

A la vez, el jefe comunal agregó que “trabajamos en el proyecto de remodelación de esta multicancha atendiendo todos los planteamientos que en su momento nos hicieron saber en una asamblea, que fue bastante numerosa, habían muchos vecinos, y por lo mismo, como respaldo al trabajo de los dirigentes, dijimos que lo íbamos a hacer”.

Es así como los trabajos efectuados consideraron la reparación de su losa de juego, la instalación de arcos y aros de básquetbol, por supuesto, con su debida demarcación. Además, y debido a que está ubicada en una transitada intersección, se levantó un cierre perimetral de gran altura, todo lo cual se complementó con un moderno sistema de iluminación LED.

“Este es el nuevo estándar de lo que estamos entregando en equipamiento deportivo a la ciudad de Rancagua, entendiendo que este es un espacio de unión, no solamente para que los niños vengan a jugar baby fútbol, y ojalá que también hagan el esfuerzo de practicar otros deportes, como el básquetbol”, afirmó el alcalde de Rancagua.

“También nos gustaría, como está sucediendo en varias otras multicanchas, que las mamitas tengan su instructor de zumba, que tengan baile entretenido, que les permita compartir, relajarse y olvidarse de los problemas de la rutina del día a día”, añadió el edil.

Tras el puntapié inaugural, el alcalde Eduardo Soto señaló que “hemos cumplido este compromiso y lo hicimos con recursos municipales (…) y lo que les pedimos es que ocupen este recinto, lo cuiden y entiendan que es de cada uno de ustedes”.

En la oportunidad, la máxima autoridad comunal además estuvo acompañado por los concejales Pamela Jadell y Jaime Canales, quienes también festejaron este importante logro para la villa Conavicoop y quienes viven en este punto de Rancagua.