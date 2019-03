Una mañana de masajes, seguido de un almuerzo al más puro estilo de la cocina latinoamericana, amplias salas de reuniones, y la mejor vista panorámica al gran Santiago, son sólo algunas de las alternativas en las que Renaissance Santiago Hotel basa su concepto: brindar una experiencia 360º para todos aquellos pasajeros de regiones que decidan pasar unos días en la ciudad.

A solo 25 kilómetros del aeropuerto de Santiago y a pasos de uno de los centros comerciales más grandes de la capital, se encuentra Renaissance Santiago, el hotel que abre sus puertas a todos los viajeros que deban permanecer por algunos días en la gran ciudad. Para los que vienen de regiones, este hotel se convierte en el panorama ideal, debido a que ofrece una experiencia 360º , sumado a la calidad de los servicios que ofrece la cadena Marriott.

“Este año estamos trabajando sobre una nueva propuesta y queremos incentivar diversas opciones, como nuestros paquetes de alojamiento, hechos de forma exclusiva para huéspedes regionales, es decir queremos ampliar la oferta de servicios para los que nos visitan desde los distintos rincones del país. Somos un hotel inclusivo y queremos que los chilenos lo sepan”, señala Indhira Moreno, Gerente de Comunicaciones & Marketing de Renaissance Santiago Hotel.

Otro factor que destaca a la marca como una excelente alternativa, es su amplia oferta gastronómica. El hotel cuenta con dos grandes y excelentes restaurantes, tales como Shinsei y Catae. El primero desarrolla el concepto de comida nikkei con fusión internacional y el segundo integra lo mejor de la comida local e internacional de la mano de su chef ejecutivo Manuel Menchaca.

Si la estadía contempla fines de semana, los Ren Urban Food, de los sábados son la mejor opción para deleitarse con una propuesta totalmente distinta, donde la variedad de productos se vuelve el gran protagonista, junto a diversas estaciones de comida en vivo, all you can eat y el mejor ambiente. Desde las 13:00 a las 16:00 hrs.

Y luego de una ardua jornada de reuniones y trabajo, qué mejor que darse el tiempo para relajarse y disfrutar de un reconfortante masaje en Elential Spa. Ubicado en el piso -1 del hotel, el Spa ofrece una amplia gama de servicios, dentro de los cuales destacan: masajes de parejas, tratamientos para la piel y exfoliaciones corporales.

De esta forma, el hotel se convierte en una excelente opción para aquellos que deban visitar Santiago desde las regiones de Antofagasta, Copiapó, La Serena, Rancagua, Concepción o Puerto Montt, por razones de trabajo, ya que dispone de seis modernos salones totalmente equipados con instalaciones de audio, video, proyector, sistemas de megafonía, y por supuesto la opción de acompañar las reuniones con exquisitas opciones de catering.

ACERCA DE RENAISSANCE SANTIAGO HOTEL

Renaissance Santiago Hotel es un espacio único que ofrece la oportunidad de explorar tesoros urbanos exclusivos. En ese afán por innovar y marcar diferencia, la marca presenta la figura de los Navigators, grupo de expertos citadinos, quienes orientan a los huéspedes a descubrir el sabor y las actividades locales. Parte del ADN de la marca es “No importa a dónde ni porqué viajes, siempre hay algo maravilloso por descubrir”.

Renaissance Santiago Hotel es el único hotel de Chile que cuenta con Certificación LEED® GOLD, crédito que otorga el US Green Building Council, organización que promueve edificios medioambientales responsables y eficientes para trabajar y vivir, prueba fehaciente de que la familia Renaissance trabaja día a día para asegurarse de que cada travesía se transforme en una experiencia responsable con el entorno, que abra la mente y cree memorias inolvidables para luego compartirlas. Ya sea en negocios o en la vida misma, la misión del descubridor es asimilar todo, desafiar la rutina diaria y agregar riqueza y detalle a las experiencias, para ello, Renaissance Santiago Hotel cuenta con exclusivos espacios como su Elential Fitness & Spa, COFA SKY BAR ubicado en el piso 16 con coctelería de autor premium y vista panorámica, Shinsei restaurante especializado en comida nikkei, donde los tradicionales sabores japoneses se entrelazan con la deliciosa comida peruana, y el innovador Catae, fusión de la gastronomía internacional con ingredientes chilenos, donde la comida chilena, las carnes, los pescados y los mariscos son una explosión de sabor para los sentidos. Todo esto en un ambiente que mezcla sofisticación, tecnología y diversión, ideal para lograr historias inolvidables. Renaissance Hotels, forma parte de la familia de Marriott Internacional, empresa global de alojamiento líder con más de 6.700 establecimientos en 130 países y territorios.

