La minera de la región de O’Higgins concentró un 27% de las 4.500 becas entregadas este año por la Corporación. Adicionalmente, 522 personas que se desempeñan en la Cartera de Proyectos Teniente también resultaron beneficiadas.

Como parte de los compromisos establecidos en el Acuerdo Marco entre Codelco y empresas colaboradoras, Codelco hizo entrega de 4.500 becas de educación superior que benefician a trabajadores(as) contratistas, subcontratistas, sus hijos(as), cónyuges y/o convivientes.

En esta oportunidad, de las 4.500 becas establecidas para todos los centros de trabajo de la Corporación, 1.199 fueron adjudicadas a personas de la División El Teniente, concentrando un 27% de los beneficios. El número aumenta al considerar a otros 522 beneficiarios, que pertenecen a la Cartera de Proyectos Teniente, totalizando 1.721 becas para quienes trabajan en el área de operaciones de Codelco División El Teniente, equivalentes a un 38% de los apoyos económicos. Este año, el monto de cada beca alcanzó $1.042.151.

“Históricamente, la División ha tenido una alta participación tanto en la postulación como en la asignación de este beneficio a trabajadores(as) de empresas colaboradoras y eso se reafirma este año, ya que un 38% de las becas a nivel corporativo quedaron en El Teniente. Esto refleja el interés de trabajadores(as) y sus familias por desarrollar competencias para avanzar en lo profesional, lo que impacta positivamente a nuestra organización, al contar con personas más capacitadas y con mejores herramientas”, planteó Mauricio Muñoz, director de Gestión y Fiscalización de Empresas Contratistas de División El Teniente.

Motivación, apoyo y compromiso

Antonia Martínez es asistente administrativa de la empresa AURA Ingeniería, cursa la carrera de Técnico de Nivel Superior en Administración en el Instituto Profesional IACC y se adjudicó una de las becas.

“Es una tremenda oportunidad y alivio, ya que con esta beca pago gran parte del arancel anual de mi carrera y eso me permite invertir en materiales de estudio para concentrarme en estudiar, transformándose en una motivación, lo que me parece espectacular, ya que no solo es un beneficio y oportunidad para las y los trabajadores, sino también para las familias que hay detrás”, sostiene.

Para Rocío Cordero, ayudante minera de la Constructora Gardilcic, obtener esta beca significó “un reconocimiento muy importante al esfuerzo diario. No es fácil trabajar y estudiar al mismo tiempo y este apoyo me motiva aún más a seguir rindiendo bien en mis estudios y crecer profesionalmente para avanzar con tranquilidad hacia mi título”.

Cordero, quien está en cuarto año de Ingeniería en Minas en el Instituto Profesional AIEP, destaca que “estos beneficios demuestran el compromiso de Codelco con el desarrollo de sus trabajadores, es una motivación extra para seguir esforzándonos y capacitándonos, con una ayuda muy significativa”.

Camila Garrido también está en cuarto año de Ingeniería en Minas en el mismo establecimiento y consiguió mantener su beca. “Haberme adjudicado la beca por tercera vez ha significado un apoyo fundamental en mi formación académica. Gracias a ella he podido costear gran parte de mis 4 años de estudio. Que exista este beneficio es destacable, ya que motiva e incentiva a crecer personal y profesionalmente”, plantea la ingeniera de Gestión de la empresa DMC.

En el caso de Robert Barrena, capataz de la empresa MPG, fue su hijo Agustín —estudiante de ingeniería comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile— quien recibió el apoyo económico.

“Para nuestra familia, esta es una enorme oportunidad que entrega El Teniente y también un orgullo. Representa el reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y al compromiso que él ha demostrado en sus estudios”, afirma Robert. “Además, para nosotros como padres, esta beca es un apoyo muy importante, porque nos permite aliviar una parte de la carga económica que implica la educación y enfocarnos más en acompañarlo en su desarrollo personal y académico”.