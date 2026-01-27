Windrose, marca internacional de camiones cero emisiones, aterriza en Chile de la mano de Trailer Logistics, posicionando al país como un actor estratégico en la transición energética global.

Durante la última década, la electromovilidad en Chile ha avanzado con fuerza en el transporte público y liviano, pero ya comienza a extenderse con mayor claridad hacia el segmento de camiones de carga pesada. En este contexto, Windrose concretó su llegada a Chile como parte de su expansión por Sudamérica. La compañía, de origen chino, cuenta con presencia en distintos mercados internacionales, como Estados Unidos, siendo el primer y único camión chino de grandes cargas homologado por la Unión Europea.

Este modelo encarna lo que la industria identifica como la nueva generación de camiones eléctricos: vehículos concebidos desde su diseño inicial para operar exclusivamente con energía eléctrica, y con un enfoque puesto en la eficiencia energética, la seguridad y autonomía. La llegada de este vehículo se enmarca en la tendencia global del sector logístico por reducir la huella de carbono, avanzando progresivamente hacia sistemas de transporte libres de emisiones y de menor costo operativo que los motores a combustión.

Uno de los principales atributos del camión Windrose es su capacidad de recorrer hasta 670 kilómetros con carga completa, cifra que lo posiciona como el camión eléctrico de mayor alcance del mercado. Este desempeño ya ha sido comprobado en rutas nacionales, tras completar recientemente el trayecto entre Santiago, Concepción y Los Ángeles, totalizando 626 kilómetros con una sola carga eléctrica.

Diseño sin precedentes en el transporte pesado

Desde el punto de vista técnico, Windrose incorpora una serie de soluciones poco habituales en el transporte pesado tradicional. Su diseño disruptivo ubica el asiento del conductor hacia el centro de la cabina, en cumplimiento con la normativa local, permitiendo una mejor distribución del campo visual y un mayor control del entorno.

Junto a esto, el vehículo cuenta con un sistema de cámaras exteriores y monitores interiores complementarios a los espejos laterales físicos. Esta configuración permite reducir de manera significativa los puntos ciegos, optimizar la percepción del entorno y elevar los estándares de seguridad tanto en carretera como en entornos urbanos, beneficiando tanto al conductor como al resto de los usuarios de la vía.

“Chile es un país particularmente idóneo para este tipo de vehículos. Cuenta con carreteras de buena calidad, distancias largas y una matriz energética cada vez más limpia, hecho que lo convierte en un escenario ideal para la electromovilidad de carga pesada”, explica Hernán Searle, gerente general de Trailer Logistic, quien agrega que “desde Trailer Logistics, estamos trabajando desde hace un buen tiempo junto a Windrose para avanzar hacia un transporte más sostenible, silencioso, limpio y que reduzca emisiones sin sacrificar capacidad ni eficiencia operativa”.

La llegada de Windrose refuerza una tendencia que comienza a consolidarse: Chile se está posicionando como un mercado clave para la introducción y validación de vehículos eléctricos de nueva generación, no solo en el transporte urbano, sino también en la logística de larga distancia. Un escenario que anticipa un cambio estructural en la forma en que se moverán las cargas en el país durante los próximos años.