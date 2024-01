Alumnos y alumnas de establecimientos educacionales de Rancagua, Machalí y Las Cabras aprenderán sobre los procesos de operación de mina subterránea y superficie, plantas concentradoras, fundición, seguridad minera y comunicación efectiva. Este año, 41% son mujeres.

Con el objetivo de adquirir conocimientos en el área de la minería en uno de los yacimientos más importantes del país, adquirir experiencia y favorecer así su futura inserción laboral en el rubro, Codelco División El Teniente dio la bienvenida a 151 estudiantes de liceos técnicos de Rancagua y Las Cabras, quienes realizarán sus prácticas en la cuprífera estatal en 2024.

Se trata de alumnos y alumnas del Instituto Tecnológico Minero Bernardo O’Higgins y los liceos Ernesto Pinto Lagarrigue, Industrial Presidente Pedro Aguirre Cerda en Rancagua, Liceo de Machalí y Francisco Antonio Encina de Las Cabras. Las y los jóvenes aprenderán sobre los procesos de operación de mina subterránea y superficie, plantas concentradoras, fundición, seguridad minera y comunicación efectiva.

“Esta actividad es muy importante, porque a través de estas prácticas que se realizan todos los años, nos conectamos con la región, con las y los jóvenes que se interesan en la minería y ven en ella su futuro laboral. Estamos muy contentos, además, del 41% de mujeres y esperamos que todos y todas aprendan, conozcan y quieran la minería”, sostuvo Germán Sandoval, gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de El Teniente.

Círculo virtuoso

El director de Integración de División El Teniente, Ignacio Salinas, destacó que el programa de prácticas “genera un círculo virtuoso, que no solo significa una oportunidad para las y los estudiantes, que es parte de un deber y compromiso que tenemos con las comunidades, sino que también nosotros esperamos que en un futuro se transformen en un aporte para la División y para el país, ya sea en Codelco o en nuestras empresas colaboradoras”.

A la ceremonia de bienvenida también asistieron las seremis de Minería, Bárbara Gavia, y de Educación, Alyson Hadad.

“Que el 41% de practicantes sean mujeres nos indica que está aumentando el interés de las mujeres en minería y para los estudiantes de la región es muy importante que puedan conocer y realizar su práctica en la mina subterránea más grande del mundo y que está en su región”, enfatizó Gavia.

Por su parte, Hadad relevó que estos procesos “son muy importantes para que los estudiantes cumplan con sus trayectorias educativas de una manera exitosa y, sin duda, la experiencia de trabajar en Codelco es un gran aporte para ellos no solo en los aprendizajes, sino también con experiencias, actitudes y formación en valores”.

“Es un sueño hacer la práctica acá”

Alumnos y alumnas se mostraron entusiasmados por comenzar sus prácticas laborales en El Teniente.

“Espero adquirir más experiencia en el mundo de la minería. Estoy muy orgulloso de realizar mi práctica acá, es un sueño hacerlo acá porque es una de las minas más importantes del mundo y del país. Mi familia está muy emocionada, igual que yo, y esperan que me vaya bien”, afirmó Ezequiel Pérez, del Instituto Tecnológico Minero Bernardo O’Higgins de Rancagua.

Frailimar Torres, del Liceo de Machalí, señaló que “es una emoción hacer la práctica acá y una gran oportunidad participar en este programa. Quiero aprender cosas nuevas y descubrir más sobre la minería”.

El alumno del Liceo Industrial Presidente Pedro Aguirre Cerda, Gabriel Oregón, dijo que “es un agrado tener la posibilidad de tener esta oportunidad con Codelco. Me gustaría aprender sobre todo en general de la minería, porque es un ámbito que me gusta y quiero continuar con estudios superiores en el tema”.

Para Rocío Moena, del Liceo Ernesto Pinto Lagarrigue, se trata de una oportunidad para conocer in situ el trabajo de algunos de sus familiares que desarrollan labores en El Teniente: “Aprender de forma práctica y ver lo que ellos hacen me parece extraordinario. Es fantástico poder realizar la práctica acá”.