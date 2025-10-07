Rancagua, octubre 2025.- Estudiantes de la Región de O’Higgins se medirán en busca del cupo para la gran final del Campeonato Nacional que se jugará en noviembre en Talca.

La emoción del fútbol escolar sigue recorriendo el país y ahora es el turno de la Región de O’Higgins. Entre el 1 y el 4 de octubre, la ciudad de Rancagua será sede de una nueva etapa de la 20ª Copa PFalimentos, torneo que durante cuatro días reunirá a 16 establecimientos en las canchas del Club deportivo y cultural Doñihue, los que buscarán representar a la región en la final nacional de noviembre.

La fase contará con la participación de 16 instituciones de la zona: Colegio Marista de Rancagua – Instituto O’Higgins, Instituto Inglés de Rancagua, Colegio Los Cipreses, Saint John Rancagua, Colegio Coya, Saint Moritz College, Liceo San José de Requínoa, Colegio Arrayanes de San Fernando, Colegio Mistral de Las Cabras, Escuela Laura Matus Meléndez, San Antonio del Baluarte, Colegio La Cruz de Machalí, Colegio Conquistadores, Marista San Fernando, Colegio San Ángelo y Colegio La República de Rancagua.

Los equipos serán parte de una fase grupal que definirá a los finalistas y, posteriormente, al colegio que representará a la Región de O’Higgins en el gran campeonato nacional de la Copa PFalimentos que se desarrollará en noviembre en Talca. Allí se sumará a los campeones que ya aseguraron su cupo tras triunfar en las ruedas jugadas en Ñuñoa, Puente Alto, Coquimbo, Viña del Mar y la capital regional del Maule, además del campeón y subcampeón de la edición 2024, dando forma al grupo de selecciones escolares que animarán la definición 2025 del certamen.

Con Rancagua como anfitrión, la Copa PFalimentos no solo sigue consolidando su alcance nacional, sino también su propósito de impulsar la vida sana, la convivencia y los valores deportivos entre miles de niños y jóvenes a lo largo de Chile.