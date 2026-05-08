Rancagua, mayo 2026. La Corporación de la Cultura y las Artes de la I. Municipalidad de Rancagua continúa fortaleciendo sus elencos artísticos con la incorporación del director coral y músico chileno Sebastián Inostroza Rivero (27), quien estará a cargo del Coro Sinfónico y del Coro de Voces Blancas de la institución.

Inostroza es director coral y músico chileno, Licenciado en Música y titulado en Interpretación Musical con mención en Dirección Coral por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Inició su camino musical desde muy joven en coros comunitarios y posteriormente desarrolló una destacada trayectoria ligada a agrupaciones e instituciones académicas y culturales.

“He hecho todo esto por la pasión de cantar y de hacer a la gente cantar también”, señaló el nuevo director, quien además ha trabajado en espacios como la Universidad Católica, la Universidad de O’Higgins y distintas agrupaciones corales del país.

Respecto a este nuevo desafío artístico en Rancagua, Inostroza destacó la importancia de acercar el arte y el canto coral a la comunidad: “Siempre es desafiante poder ser un referente a nivel regional y que esta sea una casa de la cultura, donde se abran las puertas para que el arte y el canto se puedan democratizar”.

Asimismo, el nuevo director enfatizó que uno de sus principales objetivos será generar espacios de formación humana y artística para niños, niñas, jóvenes y adultos que integren ambos coros.

“Esperamos hacerlo de la mejor manera posible y al mejor nivel, para que tanto los niños como los adultos vivan una experiencia que los marque y que el canto coral siga siendo parte de sus vidas dondequiera que estén”, agregó.

Desde la Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua destacaron que esta incorporación permitirá continuar fortaleciendo el desarrollo de los elencos institucionales y ampliar las oportunidades de acceso y participación cultural para la comunidad.