Guaripolo, el personaje favorito de los niños de 31 Minutos regresa a Gran Arena Monticello, para presentar su nuevo espectáculo “Radio Guaripolo II” una obra musical que marca el reencuentro de 31 minutos con sus fans nacionales. El evento se realizará el próximo sábado 16 de agosto en Gran Arena Monticello y las entradas están a la venta por Ticketmaster.

En el show, Guaripolo estará acompañado de sus inseparables; Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín Juan Harry, Policarpo Avendaño, Patana y todos los queridos personajes del noticiero televisivo número uno de Chile y del mundo. “Radio Guaripolo” es una estación radial que suele operar a altas horas de la madrugada y se dedica principalmente a realizar bromas y pitanzas durante su transmisión.

31 Minutos, el programa familiar más querido de la televisión chilena, regresa este 2025 en vivo y en directo junto a todos sus personajes en ”Radio Guaripolo 2”, ¡Dos veces mejor que la primera!. Los éxitos de siempre y nuevas canciones en un show imperdible, auspiciado por “Cebollas me encanta”.

COORDENADAS:

Sábado 16 de agosto

19.30 horas

Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster.

Importante: Compra entradas sólo en Ticketmaster y en los puntos de venta oficiales de Monticello.

Estacionamientos gratuitos.

31 Minutos – Radio Guaripolo II

Produce: LA OREJA