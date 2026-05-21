La ceremonia inaugural se realizará en el Complejo Deportivo Patricio Mekis y marcará el inicio de la primera competencia interescolar comunal organizada en la ciudad._

Con la participación de 50 establecimientos educacionales y un total de 3.149 estudiantes, la I. Municipalidad de Rancagua, a través de la Corporación de Deportes, realizará la ceremonia oficial de inauguración de las primeras Olimpiadas Escolares Rancagua 2026, una inédita instancia deportiva que reunirá a colegios municipales, particulares y particulares subvencionados de toda la comuna.

La jornada inaugural se llevará a cabo el próximo miércoles 27 de mayo a las 13:00 horas en la cancha N°4 del Complejo Deportivo Patricio Mekis, recinto que recibirá a cientos de estudiantes, docentes y comunidades educativas en una actividad que marcará el inicio oficial de esta competencia escolar de carácter comunal.

La ceremonia contemplará el desfile oficial de las delegaciones participantes, además de la presentación institucional de cada establecimiento, en una puesta en escena que buscará destacar el espíritu deportivo, el compañerismo y la identidad de cada comunidad educativa.

Las Olimpiadas Escolares Rancagua 2026 nacen a partir de un diagnóstico comunal realizado por la Corporación de Deportes, el cual permitió identificar brechas en la participación e integración deportiva entre establecimientos de la ciudad. Frente a esta realidad, se impulsó la creación de una competencia interescolar inédita, orientada a generar mayores oportunidades de participación y encuentro a través del deporte.

La iniciativa busca fortalecer la actividad física, la vida saludable y el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, promoviendo además valores fundamentales como el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo y la sana convivencia.

El evento deportivo se desarrollará entre mayo y noviembre de 2026, con una programación mensual que permitirá disputar distintas disciplinas de manera escalonada, culminando con semifinales y finales comunales durante noviembre.

Las competencias contemplan disciplinas colectivas como vóleibol, básquetbol y babyfútbol, además de deportes individuales como atletismo, natación y tenis. En atletismo se disputarán pruebas de 100, 400 y 800 metros planos, además de salto largo, mientras que en natación se realizarán pruebas de 50 metros individuales y relevos 4×50.

Asimismo, cada disciplina contará con competencias en categorías femenina y masculina, distribuidas en dos rangos etarios: Infantil, dirigida a estudiantes nacidos entre 2012 y 2014, y Juvenil, para quienes hayan nacido entre 2008 y 2011.

Las distintas competencias se desarrollarán en recintos deportivos de alto estándar de la comuna, entre ellos el Complejo Deportivo Patricio Mekis, la Piscina Temperada Rancagua y el Polideportivo Lourdes.

El director de la Corporación de Deportes, Felipe Arenas, destacó la importancia de esta iniciativa señalando que “esta iniciativa también busca identificar y proyectar nuevos talentos deportivos de la comuna, generando oportunidades para que niños, niñas y jóvenes puedan desarrollarse y, a futuro, avanzar hacia procesos de mayor especialización e incluso alto rendimiento. De esta forma, las Olimpiadas se posicionan no solo como una instancia recreativa y formativa, sino también como una plataforma de detección temprana de talentos”.

Además, tras la ceremonia inaugural, las competencias comenzarán oficialmente el jueves 28 de mayo con el desarrollo del vóleibol, disciplina que se disputará en el Polideportivo Lourdes, dando inicio al calendario deportivo de estas primeras Olimpiadas Escolares Rancagua 2026.

Con esta iniciativa, Rancagua marcará un hito en el desarrollo del deporte escolar comunal, consolidando al deporte como una herramienta clave para la integración, la participación y la formación de las nuevas generaciones.