La minera de la región de O’Higgins concentró el 40% de los cupos entre las distintas divisiones de Codelco.

El beneficio consta de un apoyo económico de 40 UF (más de $1.500.000) para apoyar la compra, prepago o construcción de la primera vivienda.

Rancagua, 28 diciembre 2025.- Este año, 540 trabajadores(as) de empresas colaboradoras de Codelco División El Teniente se adjudicaron el Fondo Único de Vivienda, beneficio que es parte del Acuerdo Marco entre Codelco y las empresas contratistas, y que entrega un apoyo económico de 40 UF (más de $1.500.000) a cada beneficiario.

Con ello, El Teniente concentró el 40% de los 1.336 cupos a repartir entre las distintas divisiones de Codelco. Adicionalmente, de las 664 plazas destinadas a colaboradores(as) de proyectos estructurales, 312 fueron captadas por personas de la Cartera de Proyectos Teniente.

El beneficio busca apoyar la compra, prepago o construcción de la primera vivienda y se suma a otros fondos como becas de educación superior para quienes trabajan en empresas colaboradoras de Codelco.

“Una vez más, vemos cómo la difusión y el interés resulta en que trabajadores y trabajadoras de empresas colaboradoras de El Teniente se adjudicaran el 40% de las plazas. Con esto, demostramos de manera concreta el compromiso que adquirimos y la preocupación por garantizar la igualdad de oportunidades para quienes trabajan en nuestras operaciones”, indicó Mauricio Muñoz, director de Gestión y Fiscalización de Empresas Contratistas.

Mejorar la calidad de vida

Francisco Sepúlveda, mantenedor mecánico especialista de la empresa Nexxo, es uno de los beneficiados del Fondo Único de Vivienda. Con una notable emoción, cuenta que este tipo de apoyos económicos han sido fundamentales para cumplir metas y proyectos de vida.

“Cuando supe que me había adjudicado el fondo, me cayó como anillo al dedo, estaba muy feliz. Es maravilloso porque muchos ingresamos a la minería buscando mejorar nuestra calidad de vida y mi norte, cuando entré, era tener mi casa propia. Es maravilloso que Codelco facilite esta ayuda, con un monto que no es menor y que no se da en todos lados”, plantea Sepúlveda.

Marcelo Arias, conductor de la empresa Link Más, quien también se adjudicó el fondo, comparte la visión de Sepúlveda y agrega que tanto este como otros beneficios de Codelco para las empresas colaboradoras son un aporte importante tanto para los trabajadores como para su núcleo familiar.

“Es muy positivo que esto se implemente para los trabajadores contratistas, tanto para la vivienda como los fondos que dan para estudiantes, porque ayuda muchísimo. Es algo muy bueno que hace Codelco y a los trabajadores les digo que no pierdan la esperanza, que postulen, porque lo pueden lograr”, asevera.