Lo que comenzó como una carrera entre empresas estadounidenses para hacer el primer teléfono portátil derivó en que hoy los smartphones sean parte fundamental de la vida cotidiana, y con una evolución que ha sido frenética y no deja de avanzar.

– Si en 2000, en Chile había 3,4 millones de teléfonos móviles, en la actualidad superan en un 35% a los habitantes del país. A nivel mundial, en tanto, el 68% de la población usa un celular, lo que representa a 5.440 millones de personas, y las cifras siguen aumentando.

El 3 de abril de 1973, en la Sexta Avenida de Nueva York, el ingeniero y directivo de Motorola, Martin Cooper, llamó a su competencia, Joel Engel, de Bell Labs, para decirle, según cuentan, “te llamo solo para ver si mi llamada suena bien por tu lado, estoy de un teléfono portátil”. Eso, que hoy no sorprendería a nadie, fue la primera llamada desde un teléfono móvil de la historia y puso fin a la carrera entre ambas compañías por lograrlo.

Han pasado 50 años. El aparato que se utilizó para esta llamada fue un Motorola Dynatac 8000X, que pesaba casi 800 gramos, medía 33 cm y demoraba 10 horas en completar su carga, que duraba solo 30 minutos. En Chile, el uso y la comercialización de la telefonía móvil comenzó en 1989, en plena transición a la democracia.

Llamar y recibir llamadas por voz era la única función en sus comienzos, lo que en las últimas décadas ha evolucionado de manera frenética para usos impensados en esos años. Ya en los años 90, estos celulares pesados comenzaron a achicarse y entrar en el bolsillo de las personas, abaratando sus costos y llegando a más usuarios.

Pero no fue hasta 2007 que Steve Jobs, de la mano del iPhone y su pantalla touch, lo revolucionó todo con el primer teléfono inteligente.

De ahí en más, la evolución ha sido explosiva. Datos de la Subtel indican que en el año 2000, en Chile, había 3,4 millones de abonados móviles y a diciembre de 2022, la cifra llegaba a más de 26 millones. A nivel mundial, en tanto, Data Reportar indica que el 68% de la población usa el celular, lo que representa a 5.440 millones de personas, y las cifras siguen creciendo.

“El uso y consumo de celulares en Chile ha ido aumentando consistentemente a lo largo del tiempo. Los usuarios exigen aparatos que se adecúen a sus necesidades particulares, que sean rápidos y que les permitan estar en internet sin problemas. Las compañías, al igual que los clientes, también hemos ido evolucionando y entregando un mejor servicio, acorde a los tiempos y que permita que cada día más personas puedan acceder a las infinitas posibilidades que da la tecnología”, indica el subgerente de producto de Entel, Ignacio Reyes.

De hecho, desde la compañía de tecnología y telecomunicaciones explican que esta evolución de la telefonía móvil no habría sido posible sin las importantes inversiones que han realizado las operadoras en infraestructura de red de primer nivel, a lo largo de todo el país, aunque existe conciencia de que todavía persiste una brecha digital de la que es necesario hacerse cargo.

Nuevos usos y proyección

Hoy tenemos, prácticamente, un computador en el bolsillo y, por eso, los usos han cambiado, relegando las llamadas a un segundo plano. De hecho, según estadísticas de la Subtel, el año pasado se efectuaron un total de 14.285.223 llamadas y se registró un tráfico de 40,7 millones de minutos. Esto puede parecer mucho, pero es apenas 2 minutos por persona si se divide entre cada chileno y chilena, y mucho menos si se compara con las 5 horas promedio que los usuarios utilizan el celular, donde las redes sociales concentran la mayor cantidad de tiempo.

Pero no solo eso. La Internet de las Cosas, el Análisis de Datos, sumados a tecnologías como la Inteligencia Artificial, nos permiten manejar aparatos de la casa desde cualquier lugar, ver series y películas en cualquier momento y saber por qué lugares manejar para evitar el tráfico.

La realidad es que el uso de datos y la demanda por aplicaciones y servicios digitales sigue al alza. Un análisis de Entel señaló que el tráfico de datos móviles aumentó en un 33% durante 2022 y no tiene intenciones de bajar. ¿Y cuáles son las apps más usadas por los chilenos? Instagram, YouTube, Facebook, Netflix y TikTok.

En este contexto, “el despliegue de la red 5G y la irrupción de esta nueva tecnología sin duda abrirá un mundo de oportunidades y las personas vivirán una mejora sustancial, tanto en su experiencia de uso como en el acceso a nuevos dispositivos”, expresa Reyes.