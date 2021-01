El ex vicepresidente de Investigación de Yahoo Labs, Ricardo Baeza-Yates, realizó una ponencia sobre los errores de los datos de la pandemia en el país, en el contexto de la VII Escuela Internacional de Verano sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile. “Se habla de segunda ola cuando no ha finalizado la primera”, aseguró.

Los informes del Ministerio de Salud sobre el avance de la pandemia en Chile se tornaron especialmente preocupantes durante las últimas semanas. Las cifras hablan de aumentos exponenciales de casos en las zonas extremas del país, lo que también ha implicado el endurecimiento de las normas sanitarias en cada una de las fases del Plan Paso a Paso.

Y estas cifras podrían ser aún peor. Al menos así lo alerta el investigador Ricardo Baeza-Yates, académico de la Universidad de Northeastern de Estados Unidos, quien dictó la ponencia “El desafío de los datos de la Pandemia” durante la VII Escuela Internacional de Verano sobre Envejecimiento organizada por la Universidad de Chile. Este evento se extenderá de forma virtual hasta el viernes 15 de enero con talleres, conversatorios y conferencias internacionales dictadas por distintos especialistas para visibilizar el impacto de la crisis sanitaria en las personas mayores.

Baeza-Yates se refirió en particular a los problemas de los datos calculados por el Ministerio de Salud, develando errores debido al retraso de los test PCR para detectar el COVID-19. “Hay entre 5 a 6 veces más contagiados que los reportados por las autoridades nacionales y en la Región Metropolitana más del 20% de la población ha estado infectada. Estos errores se deben a la manera en que se calculan las fechas de comienzo de síntomas y los 11 días en los que el virus se mantiene activo, pues queda un 10% de personas activas sin contabilizar”.

El especialista señaló que, después de los 11 días, se han observado casos de personas que contagian al considerarse asintomáticas y continuar con su vida normal en contacto con otros. “El problema no es el promedio, sino las desviaciones. En Chile no se consideran los casos sospechosos y los fallecimientos por COVID-19 solo se registran si el PCR ha sido positivo. De esta manera, existe una sobreestimación de casos recuperados y una subestimación de los casos conocidos, dando cuenta que la pandemia es mucho más peligrosa de lo que creemos”, agregó.

Respecto a los problemas durante los meses de mayor contagio en 2020, el ex vicepresidente de Investigación de Yahoo Labs destacó que producto de los PCR retrasados no se pudo dar cuenta del máximo real de casos, por lo que el peak ocurrió tres semanas antes que lo registrado por el Minsal. “Si hubiésemos hecho cuarentena dos semanas antes, habríamos tenido menos de la mitad de los fallecidos hasta agosto de 2020 y el aislamiento hubiera durado 5 semanas y media, como en Nueva Zelanda. Hubo mucha tardanza en actuar, ya que esperaron a que se consolidaron los datos y no se puede hacer eso porque las cifras eran del pasado”, sostuvo Baeza-Yates.

LA REALIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES

Durante la ponencia, también expuso que en Chile el 30% de las personas mayores de 80 años fallecen en su casa, siendo más hombres que mujeres debido a causas multifactoriales. Además, la edad promedio de las personas que han muerto por el virus es de 75 años, siendo bastante inferior a la esperanza de vida de la población nacional. Por otra parte, hasta ahora se registran 17 mil fallecidos con PCR positivo y cerca de 23 mil son sospechosos, por lo que al menos 2,4 millones de contagios son reales, mientras que solo se conocen 635 mil, apunta el investigador.

“Las causas de muerte durante la pandemia han cambiado. La gripe, neumonía, enfermedades crónicas, accidentes de tránsito y suicidios han disminuido considerablemente en este periodo. Sin embargo, aumentaron las causas por hipertensión y diabetes, que tienen comorbilidad con el COVID-19, al igual que los incendios y las agresiones, lo cual se puede explicar por las cuarentenas”, explicó el investigador.

La segunda jornada de la VII Escuela Internacional de Verano sobre Envejecimiento se encuentra disponible aquí: https://youtu.be/GCiktBL9l8E. Mayor información sobre este evento en http://redesvid.uchile.cl/ reden/escuela/.