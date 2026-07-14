El investigador de la Universidad de O’Higgins explica que, pese a la alta intensidad pronosticada, se trata de un río atmosférico de características frías, condición que favorecerá la acumulación de nieve en la cordillera y reducirá el riesgo de crecidas repentinas e inundaciones.

La llegada de un intenso sistema frontal a la zona central ha vuelto a instalar un concepto que cada vez aparece con mayor frecuencia en los pronósticos meteorológicos: el río atmosférico. Pero, ¿qué significa realmente este fenómeno y por qué es tan relevante para comprender la magnitud de las lluvias que se esperan durante los próximos días?

El académico de la Universidad de O’Higgins e investigador del CR2, Raúl Valenzuela, explicó que un río atmosférico corresponde a una extensa corriente de vapor de agua que se desplaza por la atmósfera desde el océano hacia el continente, alimentando los sistemas frontales y favoreciendo precipitaciones de distinta intensidad.

“Podemos imaginar un río atmosférico como un río que no fluye sobre la superficie, sino en la atmósfera. En lugar de transportar agua líquida, transporta vapor de agua que, al condensarse, da origen a las precipitaciones”, explicó el especialista.

Categoría 5

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que el sistema proyectado para la zona central -esta semana- podría alcanzar categoría 5, el nivel más alto de la escala utilizada internacionalmente para clasificar estos fenómenos.

Valenzuela explicó que esta clasificación considera dos variables: la cantidad de vapor de agua que transporta el río atmosférico y el tiempo que permanece sobre un mismo territorio. En este caso, ambas condiciones estarán presentes, ya que se espera un importante transporte de humedad y una duración cercana a las 72 horas.

Sin embargo, el investigador enfatiza que una categoría alta no significa necesariamente un escenario catastrófico.

“El impacto depende también de las características del río atmosférico y de las condiciones del territorio donde precipita”, indicó.

¿Qué ocurrirá en la zona central?

Según explicó el académico, este evento presenta una característica especialmente favorable: corresponde a un río atmosférico frío.

Esto permitirá que la isoterma cero permanezca a menor altura, favoreciendo la acumulación de nieve en la cordillera en lugar de lluvia, lo que ayuda a disminuir el riesgo de deslizamientos de tierra y de aumentos bruscos en los caudales de los ríos.

“Esperamos un evento severo, pero con un desarrollo más gradual, lo que reduce la probabilidad de crecidas repentinas e inundaciones asociadas a un ascenso rápido de los caudales”, sostuvo.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, las precipitaciones comenzarán en sectores cordilleranos para luego extenderse hacia el valle central y la costa. Las mayores intensidades se concentrarían durante el viernes, afectando a las regiones de O’Higgins, Metropolitana e incluso sectores ubicados más al norte. En el caso de la Región de O’Higgins, las lluvias podrían abarcar prácticamente todo el territorio regional, desde la cordillera hasta el litoral.

Cambio climático

Consultado sobre una posible relación entre estos eventos y el cambio climático, Valenzuela señaló que la evidencia científica disponible aún no permite afirmar que los ríos atmosféricos estén ocurriendo con mayor frecuencia o intensidad.

“Lo que muestran los estudios es que todavía no existe evidencia estadísticamente significativa de un aumento en estos fenómenos”, explicó.

No obstante, precisó que el actual escenario asociado al fenómeno de El Niño favorece una mayor evaporación del océano Pacífico, aumentando la cantidad de vapor de agua disponible en la atmósfera y, por ende, el potencial de precipitaciones más abundantes.

Recomendaciones a la población

Frente al pronóstico, el investigador llamó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Dirección Meteorológica de Chile y Senapred, especialmente durante el período de mayor intensidad de las precipitaciones.

Asimismo, recomendó extremar las precauciones en sectores cordilleranos y precordilleranos, evitar desplazamientos innecesarios durante los momentos de lluvia más intensa y revisar el estado de canaletas, techumbres y sistemas de evacuación de aguas lluvias para reducir posibles afectaciones.