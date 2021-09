Verónica Gatica, santiaguina, jubilada y muy enamorada de su pareja, nunca había tenido un premio de esa magnitud. “Lo primero que tengo que hacer es serenarme”, reconoció.

Mostazal 27 septiembre 2021.- Un lunes que no borrará de su memoria. Así podría resumirse la experiencia de Verónica Gatica, que tras jugar una partida de Escalera Real, donde con una postura de $15.000 y un seguro adicional por solo $500, obtuvo un premio de $104.641.040, el más alto entregado hasta ahora en Monticello durante el presente año entre sus juegos de mesa y máquinas. “Pensaba venir este domingo 26 de septiembre, pero me junté con una amiga para conmemorar el fallecimiento de alguien cercano. Con mi pareja decidimos entonces venir este lunes, nunca me imaginé que iba a terminar así”, admite Gatica, jubilada y quien asiste regularmente a jugar a Monticello desde que abrió sus puertas.

“Había ganado sumas más pequeñas, sin ir más lejos la semana pasada gané $240.000 en máquinas, pero una cifra de la magnitud de ahora, nunca, lo más cercano a una experiencia de ganar millones fue la que viví a través de un cuñado, que obtuvo $10 millones en Monticello hace unos años”, relata esta microempresaria vinculada al desarrollo de plantas.

Por lo pronto, algunas ideas ya rondan en la cabeza de Gatica. Lo primero, compartir el premio en partes iguales con su pareja, promesa que ya mantenían desde hace años. Después, prepagar las cuotas pendientes de un auto nuevo que adquirió hace un tiempo y que terminaba de pagar en mayo de 2022. Y finalmente, comprar un sitio en la playa o en el sur.

“También quiero pagar algunas pequeñas deudas y sobre todo, invertir parte de este dinero en algún pequeño negocio”. Pero antes de todo eso, Gatica cree que es mejor pasar unos días y serenarse. “Siempre esperábamos sacarnos un premio, veníamos ya desde hace harto tiempo, más allá que después de la pandemia veníamos un poco menos. Pero lo principal ahora es que me quiero despejar, mis últimas horas han sido muy intensas y quiero tener un poco de perspectiva”, declaró muy feliz y serena.

El Gerente General de Monticello, Manuel Rojas, se declaró muy satisfecho por el premio obtenido por Verónica Gatica. “La suerte existe y toca la puerta de los afortunados, estamos muy contentos que Verónica haya ganado este premio y esperamos que vengan muchos más para distintos ganadores en Monticello. Somos el casino en Chile que más premios entrega y seguiremos siéndolo”, finalizó.