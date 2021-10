La idea es visibilizar la falta de una ley en el país, que promocione el libre tránsito a la vida independiente de las personas que tienen la condición

Rancagua, 8 octubre 2021.- Bajo el lema “Todos Juntos” la Agrupación de Padres y Familiares Autismo Rancagua invita a todas las familias de la región a participar de esta gran marcha que se realizará a nivel nacional, con el objetivo de exigir que se apruebe la Ley de Autismo en Chile, que duerme en el Congreso desde hace 20 años.

La actividad, se llevará a cabo desde las 14 horas de este sábado 9 de octubre. El punto de encuentro será la sede de la Agrupación, ubicada en calle Adelaida Calvo N°95 en población Cuadra. Desde ahí los asistentes realizarán un recorrido por la Alameda, calle Estado, para finalizar en Plaza de Los Héroes.

La Presidenta de la Agrupación, Elizabeth Escobedo, explicó que “tenemos una lucha constante como familias para poder visibilizar el autismo, tanto con las cosas buenas y las malas que conlleva la condición. Lo que haremos el sábado es hacerle un llamado al Estado para que de una vez por todas nos incluya dentro de la sociedad, que la inclusión que de tanto hablan muchos sea realmente para todos”.

Escobedo agregó que “no porque el autismo no tenga una característica física reconocible significa que todos los niños, niñas y jóvenes que viven dentro del espectro no necesitan apoyos. Queremos que dejen de ser discriminados en los establecimientos educacionales, en los centros de salud y en mil cosas con las que cualquier persona vive día a día. No queremos que nos regalen nada, solo que se legisle para tener igualdad social”.

A lo largo del país, serán 30 agrupaciones las que saldrán a las calles a exigir además un catastro nacional, que logre identificar la cantidad de personas que viven dentro del espectro en Chile. Lo que a palabras de la Presidenta de Autismo Rancagua “simplificaría enormemente la puesta en marcha de diversas políticas públicas que iría en total beneficio de nuestros hijos”.

La agrupación hace un llamado a la comunidad a acompañarlos este sábado, en lo posible se pide que los asistentes vistan de azul o que porten algún elemento del color que los identifica como comunidad.