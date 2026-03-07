Luego de la exitosa presentación que realizó el viernes 17 de octubre, el destacado cantante chileno Alberto Plaza vuelve a Chile el próximo viernes 7 de marzo a Gran Arena Monticello, para reencontrarse con los fanáticos que lo han seguido desde hace 40 años. Las entradas se pondrán a la venta por el sistema Ticketmaster.

El artista, radicado en Miami, repletó el recinto de San Francisco de Mostazal con los grandes clásicos acuñados desde su primer disco “Que Cante la Vida” en 1985, donde destaca la canción del mismo nombre con la que participó del Festival de Viña del Mar, ganando el 3° lugar y la Gaviota de Plata.

De ahí en adelante, Plaza se convirtió en uno de los cantantes más destacados de la música chilena, obtuvo varios premios nacionales e internacionales y cantó en los principales escenarios y recintos no sólo de Chile, sino que de diversos países de América Latina, donde fue alabado por su calidad musical.

Con un total de 13 álbumes de estudios y cuatro discos en vivo, Alberto Plaza volverá el 2026 para cantarle al público chileno que lo vio nacer como artista y que ahora está celebrando los 40 años de carrera musical, en la que destacan clásicos como “Yo te Canto”, “Aventurera”, “De tu ausencia”, “Yo te seguiré”, “Bandido”, entre muchas otras.

COORDENADAS:

Sábado 7 de marzo

21.00 horas.

Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster

Estacionamientos gratuitos