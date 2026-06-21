El alcalde de Rancagua exigió información oficial al Gobierno ante una eventual ampliación penitenciaria y aseguró que defenderá el derecho de la ciudad a participar en cualquier decisión que afecte su seguridad, calidad de vida y desarrollo._

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, criticó la forma en que se ha planteado la eventual ampliación de recintos penitenciarios que podría involucrar a la capital regional, advirtiendo que no es aceptable que decisiones de este tipo se conozcan sin comunicación formal a las autoridades locales.

“Rancagua no puede enterarse por televisión de una decisión que puede impactar directamente a nuestra ciudad. Si el Gobierno está evaluando esta medida, debe informarla oficialmente primero a la comunidad y a sus autoridades”, afirmó.

El jefe comunal enfatizó que cualquier definición en esta materia debe considerar sus impactos reales en la ciudad, tanto en materia de seguridad como en la calidad de vida de los vecinos, y no puede avanzar sin respaldo técnico ni diálogo con el territorio.

“Cualquier proyecto de esta magnitud debe incluir antecedentes técnicos serios, medidas de mitigación concretas y un proceso de diálogo con la ciudad”, sostuvo.

Agliati cuestionó además que decisiones de esta naturaleza se discutan sin participación de las regiones involucradas, recalcando que Rancagua no puede quedar fuera de discusiones que afectan directamente su futuro.

“Los problemas penitenciarios no se resuelven desde el centralismo ni sin escuchar a las regiones. Rancagua exige respeto y participación real en estas decisiones”, señaló.

Finalmente, el alcalde anunció que solicitará todos los antecedentes oficiales disponibles y reiteró que el municipio defenderá los intereses de la comuna frente a cualquier medida que pueda afectar a sus habitantes.

“Rancagua se respeta y no será el patio trasero de decisiones tomadas desde Santiago. Vamos a defender a nuestra ciudad con firmeza y con todos los antecedentes sobre la mesa”, concluyó.