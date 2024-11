En Sesión Ordinaria N ° 155, el alcalde de la comuna de Graneros Claudio Segovia Cofré presentó su renuncia al cargo, la que hará efectiva a partir del día viernes 15 de noviembre de 2024. “Mi renuncia se debe a la posibilidad o motivación de postular a otro cargo de elección popular en un futuro”, destacó la autoridad.

“Esto se basa en el afán que siempre me ha inspirado de poder representar los intereses de la comunidad, y sobre todo de las personas más humildes y vulnerables. Tomo esta decisión con la claridad de que es una aventura en la política, difícil, compleja, porque no hay partido, recursos y grandes aliados, al contrario, pero creo que tengo que dar esta batalla, no por mí, sino que por mi ciudad”, agregó Claudio Segovia Cofré.

Cabe destacar, que la normativa vigente indica que quienes deseen postular a un cargo de elección popular, en este caso las parlamentarias del año 2025, deben hacerlo un año antes de las elecciones, es decir a más tardar el 16 de noviembre de 2024.

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, N ° 18.695, dice en su Artículo N ° 60: El alcalde cesará en su cargo, en los siguientes casos: Letra D: Renuncia por motivos justificados, aceptada por los dos tercios de los miembros en ejercicio del concejo. Con todo, la renuncia que fuere motivada por la postulación a otro cargo de elección popular no requerirá de acuerdo alguno.

“Quiero agradecer a mis compañeros de trabajo, a las concejalas y concejales, por estos años maravillosos que he podido ejercer esta función pública, con ahínco, pasión y esmero. Probablemente cometí errores, pero quiero decirles que esta ciudad es una nueva ciudad, ha cambiado desde que llegamos al municipio y ha mejorado en materia de vivienda, dignidad y respeto a las personas, solo por nombrar. Le deseo al alcalde electo, concejalas y concejales que asuman todo el éxito”, concluyó el alcalde.

Finalmente, junto con presentar su renuncia al cargo de alcalde, Claudio Segovia Cofré además despidió a la secretaria Municipal (s), Camila Pino Núñez y presentó a la nueva funcionaria, quien ganó el concurso público, Marlene Lepe Valenzuela.