En saludos protocolares, el alcalde de la comuna de Graneros, Claudio Segovia Cofré recibió al alcalde electo Marcelo Miñañir Matus, y a cinco concejalas; tres de ellas electas y dos reelectas.

“Quiero saludar y dar la bienvenida al alcalde electo de la comuna de Graneros, Marcelo Miñañir Matus, quien sacó una tremenda votación. Le deseo el mejor de los éxitos y que le vaya muy bien. Estamos muy contentos del proceso electoral que se realizó con mucha tranquilidad, con mucho respeto, en donde las y los granerinos eligieron a sus autoridades y esto es parte de la democracia”, destacó Claudio Segovia Cofré.

Por su parte, el alcalde electo de la comuna de Graneros dijo: “Quiero agradecer la formalidad que ha tenido conmigo el alcalde, hay mucho trabajo por hacer. La idea es continuar con todo lo bueno de su gestión, en eso no me voy a perder. La comunidad debe tener la tranquilidad de que todo lo bueno lo vamos a fortalecer, y también hay muchos desafíos por delante. Porque todo tiene que ser direccionado hacia el desarrollo. Quiero agradecer sus 12 años de mandato, y no tengo duda de que usted hizo lo mejor que pudo”, manifestó Marcelo Miñañir Matus.

En la oportunidad, el alcalde de la comuna de Graneros, Claudio Segovia Cofré destacó que “por primera vez en la historia cinco de seis concejales son mujeres, y tendrán la misión de dirigir los hilos de la comuna”. De esta manera, el nuevo Concejo Municipal, que asumirá sus funciones a partir del 06 de diciembre de 2024, quedará compuesto por:

Marcelo Miñañir Matus, alcalde

Carlos Antonio Ávila Parraguez, concejal

Angélica del Carmen Moreno Miranda, concejala

Teresa Carmen Elgueta Moreno, concejala

Thae Loiza Galaz, concejala

Valentina Paz Segovia Donoso, concejala

Natalia Espinoza Valerio, concejala