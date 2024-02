Claudio Segovia se refirió a la ley corta impulsada por parlamentarios de la oposición que aprobaron una indicación que permitirá a las isapres bajar la deuda en más de un 60 por ciento, es decir de US$1.180 millones a unos US$470 millones. “Es un robo y con esto demuestran su verdadera cara. No les interesan los ciudadanos comunes y corrientes, sino que sólo, los poderosos, los que les pagaron y les seguirán pagando sus campañas. Esa es la triste verdad”, sentenció.

“En Chile existe una justicia para ricos y otra para pobres. Y sólo esta última es la que funciona”, señaló el alcalde de Graneros Claudio Segovia para referirse a la ley corta de Isapres, que fue impulsada y aprobada por mayoría en el senado y que significará reducir en un 60 por ciento las deudas de las isapres.

Al respecto, Segovia explicó que “esto causa indignación. Es una vergüenza. En Chile si alguien vende CD`S piratas para pagar sus estudios, va y muere en la cárcel, mientras que los ricos roban millones de dólares y siguen en sus casas, ayudados por leyes que impulsan nuestros parlamentarios. Es un descaro y es una práctica que condenamos con mucha rabia acumulada”.

Ante esta indicación, que permitiría a las isapres bajar la deuda de US$1.180 millones a unos US$470 millones, Segovia manifestó que “esta es la estafa del siglo. Los senadores han dejado al descubierto cuales son sus intereses reales y con esto, se han burlado de todas y todos los chilenos”.

El alcalde de Graneros sentenció que “Es un robo y con esto demuestran su verdadera cara. No les interesan los ciudadanos comunes y corrientes, sino que sólo, los poderosos, los que les pagaron y les seguirán pagando sus campañas. Esa es la triste verdad”.

“Y no contentos con esto”, prosiguió Segovia, “impulsaron una ley corta y trabajaron horas extras, pues no hay que olvidar que esta indicación la aprobaron la tarde del 29 y la mañana del 30 de enero, justo el día que cerraron el congreso para irse un mes de vacaciones. Señores senadores, a ustedes les decimos, los chilenos no olvidaremos lo que han hecho y en las urnas se les pasará la cuenta”, enfatizó.

Cabe recordar que la ley corta seguirá su revisión después del receso legislativo del mes de febrero y de ser aprobada en la Cámara de Diputados permitirá a las isapres prorratear la deuda, es decir dividirla en partes iguales para comenzar su pago en mayo, pero con un 60 por ciento menos del monto total que corresponde.